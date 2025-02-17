Пермяк попался на попытке дать взятку сотруднику ДПС

Судом установлено, что сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль под управлением подсудимого. У водителя при этом были установлены признаки алкогольного опьянения. Не желая быть привлеченным к ответственности, он попытался передать взятку в размере 5 тыс. рублей сотруднику полиции. Однако мужчина был задержан.