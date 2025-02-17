Пермяк попался на попытке дать взятку сотруднику ДПС

Posted 17 февраля, 15:57
Published 17 февраля, 15:57
Modified 18 февраля, 10:06
Updated 18 февраля, 10:06
Мировой судья Индустриального судебного района Перми вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в покушение на мелкое взяточничество, сообщают в краевой прокуратуре.
Судом установлено, что сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль под управлением подсудимого. У водителя при этом были установлены признаки алкогольного опьянения. Не желая быть привлеченным к ответственности, он попытался передать взятку в размере 5 тыс. рублей сотруднику полиции. Однако мужчина был задержан.
Суд признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.
С пятницы, 14 февраля, по воскресенье, 16 февраля, сотрудниками Госавтоинспекции Перми был выявлен 21 водитель, который управлял автотранспортом с признаками опьянения.