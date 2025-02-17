Пермяки больше всех в России любят сноуборд

По данным источника, больше всего спортивных травм на катках и горках получали в Новосибирске, Воронеже, а меньше всего жалуются на травматизм екатеринбуржцы. В топ-5 по доле застрахованных любителей зимнего спорта попали Краснодар, Волгоград, Красноярск и Пермь.