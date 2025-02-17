Пермяки больше всех в России любят сноуборд

Posted 17 февраля, 10:30
Published 17 февраля, 10:30
Modified 17 февраля, 10:32
Updated 17 февраля, 10:32
Среди зимних видов спорта примерно треть опрошенных пермяков предпочитает сноуборд. В Тюмени его любят 29,2%, в Казани — 26,9%, Уфе — 24,4%, это самые высокие результаты среди крупных городов РФ. Таковы результаты исследования экспертов страхового брокера Mainsgroup.
В целом, городами-лидерами в плане зимней активности стали Самара, Казань, Санкт-Петербург, Волгоград и Москва. Жители столицы любят кататься на санках и «ватрушках» (это развлечение назвали 26,2% респондентов), а питерцы отдают предпочтение конькам. Причем, хоккей ни разу не отметили опрошенные в Воронеже, Краснодаре, Перми, Тюмени и Уфе.
По данным источника, больше всего спортивных травм на катках и горках получали в Новосибирске, Воронеже, а меньше всего жалуются на травматизм екатеринбуржцы. В топ-5 по доле застрахованных любителей зимнего спорта попали Краснодар, Волгоград, Красноярск и Пермь.