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Posted 17 февраля, 10:30

Published 17 февраля, 10:30

Modified 17 февраля, 10:32

Updated 17 февраля, 10:32

Пермяки больше всех в России любят сноуборд

Пермяки больше всех в России любят сноуборд

17 февраля 2025, 10:30
Фото: 1MI.
Пермяки любят сноуборд и страховаться от спортивных травм.

Среди зимних видов спорта примерно треть опрошенных пермяков предпочитает сноуборд. В Тюмени его любят 29,2%, в Казани — 26,9%, Уфе — 24,4%, это самые высокие результаты среди крупных городов РФ. Таковы результаты исследования экспертов страхового брокера Mainsgroup.

В целом, городами-лидерами в плане зимней активности стали Самара, Казань, Санкт-Петербург, Волгоград и Москва. Жители столицы любят кататься на санках и «ватрушках» (это развлечение назвали 26,2% респондентов), а питерцы отдают предпочтение конькам. Причем, хоккей ни разу не отметили опрошенные в Воронеже, Краснодаре, Перми, Тюмени и Уфе.

По данным источника, больше всего спортивных травм на катках и горках получали в Новосибирске, Воронеже, а меньше всего жалуются на травматизм екатеринбуржцы. В топ-5 по доле застрахованных любителей зимнего спорта попали Краснодар, Волгоград, Красноярск и Пермь.

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#Спорт#Хоккей#Сноуборд
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