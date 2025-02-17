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Posted 17 февраля, 11:49

Published 17 февраля, 11:49

Modified 17 февраля, 11:51

Updated 17 февраля, 11:51

Суд не стал закрывать «Суши-маркет» в пермском ТЦ «Айсберг»

Суд не стал закрывать «Суши-маркет» в пермском ТЦ «Айсберг»

17 февраля 2025, 11:49
Фото: properm.ru.
Предприниматель успел за выходные устранить выявленные Роспотребнадзором недостатки.

Сегодня, 17 февраля, Ленинский районный суд назначил предпринимателю Виктору Лихачеву штраф в 10 тыс. рублей за выявленные нарушения санитарных норм, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции. Речь идет о киоске «Суши-маркет», расположенном в ТЦ «Айсберг».

Изначально 14 февраля в требовании Роспотребнадзора указывалось на необходимость приостановки деятельности точки общепита. Но, в связи с тем, что выявленные санитарными врачами недостатки были оперативно устранены, «Суши-маркет» не стали закрывать, ограничившись штрафом ниже низшего размера по данному нарушению.

Протокол в отношении предпринимателя был составлен из-за нарушения ст. 6.6. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Максимальный штраф по данной статье составляет для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

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#Происшествия#Общество#Роспотребнадзор#Пермский Роспотребндзор
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