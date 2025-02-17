Суд не стал закрывать «Суши-маркет» в пермском ТЦ «Айсберг»

Изначально 14 февраля в требовании Роспотребнадзора указывалось на необходимость приостановки деятельности точки общепита. Но, в связи с тем, что выявленные санитарными врачами недостатки были оперативно устранены, «Суши-маркет» не стали закрывать, ограничившись штрафом ниже низшего размера по данному нарушению.