Суд не стал закрывать «Суши-маркет» в пермском ТЦ «Айсберг»

Posted 17 февраля, 11:49
Published 17 февраля, 11:49
Modified 17 февраля, 11:51
Updated 17 февраля, 11:51
Сегодня, 17 февраля, Ленинский районный суд назначил предпринимателю Виктору Лихачеву штраф в 10 тыс. рублей за выявленные нарушения санитарных норм, рассказали журналисту Properm.ru в инстанции. Речь идет о киоске «Суши-маркет», расположенном в ТЦ «Айсберг».
Изначально 14 февраля в требовании Роспотребнадзора указывалось на необходимость приостановки деятельности точки общепита. Но, в связи с тем, что выявленные санитарными врачами недостатки были оперативно устранены, «Суши-маркет» не стали закрывать, ограничившись штрафом ниже низшего размера по данному нарушению.
Протокол в отношении предпринимателя был составлен из-за нарушения ст. 6.6. КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». Максимальный штраф по данной статье составляет для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.