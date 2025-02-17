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Posted 17 февраля, 02:42

Published 17 февраля, 02:42

Modified 17 февраля, 10:22

Updated 17 февраля, 10:22

Такое бывает раз в 170 лет. Пермяки смогут увидеть в небе редкое явление

Такое бывает раз в 170 лет. Пермяки смогут увидеть в небе редкое явление

17 февраля 2025, 02:42
Фото: 1MI.
В небо рекомендуют смотреть за городом.

Жители Перми смогут увидеть Великий парад планет. Все семь планет соберутся в одной области неба, а бывает такое примерно раз в 170 лет.

Парады планет бывают четырех типов. Дважды в год можно наблюдать мини-парад, в нем «участвуют» три планеты, каждый раз разные. Раз в год проходит малый парад, когда сходятся четыре планеты. Раз в 20 лет бывает большой парад, когда можно наблюдать шесть планет.

Великий же парад бывает примерно раз в 170 лет. Его можно будет увидеть с 25 по 28 февраля, но это не так просто. «В наших широтах невооруженным глазом можно увидеть лишь несколько планет — Венеру, Марс и Юпитер. Уран и Нептун — только через телескопы. Меркурий и Сатурн будут низко над горизонтом на светлом небе, но в лучах закатного солнца их почти не различить», — цитирует 59.ru астронома Сергея Полищука.

Однако можно пробовать искать небесные тела после захода солнца с 19:00 до 19:30 — в это время они будут уже низко над западной частью горизонта. В городе они, скорее всего, будут скрыты зданиями, поэтому для наблюдения лучше всего уехать в поле.

Лучше всего Великий парад планет можно увидеть в южных широтах, где рано и резко темнеет. Там заход планет идет по более вертикальной траектории, поэтому их проще рассмотреть.

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#Астрономическое явление#Наука#Астрономия
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