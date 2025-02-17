Такое бывает раз в 170 лет. Пермяки смогут увидеть в небе редкое явление

Великий же парад бывает примерно раз в 170 лет. Его можно будет увидеть с 25 по 28 февраля, но это не так просто. «В наших широтах невооруженным глазом можно увидеть лишь несколько планет — Венеру, Марс и Юпитер. Уран и Нептун — только через телескопы. Меркурий и Сатурн будут низко над горизонтом на светлом небе, но в лучах закатного солнца их почти не различить», — цитирует 59.ru астронома Сергея Полищука.