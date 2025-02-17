Требования Роспотребнадзора о закрытии киосков с шаурмой и суши поступили в суды

Ранее Роспортребнадзор после проверок санитарного состояния приостановил до обращения в суды деятельность ИП Новрузова по адресам в Ленинском районе на ул. Крисанова, 12а, в Свердловском районе по ул. Лодыгина, 36а и ул. Запорожская, 196, а также в деревне Кондратово на ул. Камская, 1.