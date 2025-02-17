Требования Роспотребнадзора о закрытии киосков с шаурмой и суши поступили в суды

Posted 17 февраля, 11:15
Published 17 февраля, 11:15
Modified 17 февраля, 12:12
Updated 17 февраля, 12:12
Требования Роспотребнадзора о временном приостановлении деятельности «Шаурмы №1» будут рассмотрены в трех судах на этой неделе, сообщили журналисту Properm.ru в инстанциях. Материалы поступили в Свердловский и Ленинский суды, а также суд Пермского района. Вопрос о закрытии каждой точки общественного питания будет решаться отдельно.
Так, требования санитарного ведомства в отношении владельца сети «Шаурма №1» ИП Исмаила Гасан Оглы Новрузова в Свердловском районном суде будут рассматривать 18 и 19 февраля, в Ленинском — 17 февраля, в Пермском районном суде — также, 17 февраля.
Ранее Роспортребнадзор после проверок санитарного состояния приостановил до обращения в суды деятельность ИП Новрузова по адресам в Ленинском районе на ул. Крисанова, 12а, в Свердловском районе по ул. Лодыгина, 36а и ул. Запорожская, 196, а также в деревне Кондратово на ул. Камская, 1.
Сегодня в Свердловском райсуде рассматривается иск санитарного ведомства к ИП Теймураза Антадзе (столовая на ул. Революции, д. 68б), на прошлой неделе Ленинский районный суд приостановил деятельность «Суши-Маркета» в ТЦ «Айсберг» (ИП Виктор Лихачев).
На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил, что в Прикамье проведены проверки 26 объектов общественного питания, во всех были выявлены нарушения санитарных требований, а в 17 — грубые нарушения санитарных требований. Об этом незамедлительно проинформированы курирующие прокуроры для применения срочных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.