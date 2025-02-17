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Posted 17 февраля, 11:15

Published 17 февраля, 11:15

Modified 17 февраля, 12:12

Updated 17 февраля, 12:12

Требования Роспотребнадзора о закрытии киосков с шаурмой и суши поступили в суды

Требования Роспотребнадзора о закрытии киосков с шаурмой и суши поступили в суды

17 февраля 2025, 11:15
Фото: 1MI.
На прошлой неделе в Роспотребнадзоре рассказали о массовых нарушениях санитарных норм в общепите.

Требования Роспотребнадзора о временном приостановлении деятельности «Шаурмы №1» будут рассмотрены в трех судах на этой неделе, сообщили журналисту Properm.ru в инстанциях. Материалы поступили в Свердловский и Ленинский суды, а также суд Пермского района. Вопрос о закрытии каждой точки общественного питания будет решаться отдельно.

Так, требования санитарного ведомства в отношении владельца сети «Шаурма №1» ИП Исмаила Гасан Оглы Новрузова в Свердловском районном суде будут рассматривать 18 и 19 февраля, в Ленинском — 17 февраля, в Пермском районном суде — также, 17 февраля.

Ранее Роспортребнадзор после проверок санитарного состояния приостановил до обращения в суды деятельность ИП Новрузова по адресам в Ленинском районе на ул. Крисанова, 12а, в Свердловском районе по ул. Лодыгина, 36а и ул. Запорожская, 196, а также в деревне Кондратово на ул. Камская, 1.

Сегодня в Свердловском райсуде рассматривается иск санитарного ведомства к ИП Теймураза Антадзе (столовая на ул. Революции, д. 68б), на прошлой неделе Ленинский районный суд приостановил деятельность «Суши-Маркета» в ТЦ «Айсберг» (ИП Виктор Лихачев).

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил, что в Прикамье проведены проверки 26 объектов общественного питания, во всех были выявлены нарушения санитарных требований, а в 17 — грубые нарушения санитарных требований. Об этом незамедлительно проинформированы курирующие прокуроры для применения срочных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.

Роспотребнадзор приостановил работу кафе «Шаурма №1» и «Суши Маркет»
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#Происшествия#Общество#Суд#Роспотребнадзор#Пермский Роспотребндзор
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