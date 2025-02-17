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Posted 17 февраля, 05:13

Published 17 февраля, 05:13

Modified 17 февраля, 05:15

Updated 17 февраля, 05:15

У Театра-Театра состоится мастер-класс от фигуристов-призеров Чемпионата России

У Театра-Театра состоится мастер-класс от фигуристов-призеров Чемпионата России

17 февраля 2025, 05:13
Фото: 1MI.
Фигуристы проведут мастер- класс на главном городском катке

В среду, 19 февраля, на ледовой арене у Театра-Театра все желающие могут пообщаться с призерами Чемпионата России. Сообщает портал «Умный спорт».

В рамках программы «Час с чемпионом» встречу с пермяками проведут Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Начало — в 11:00.

Напомним, что выход на лед — только по регистрации на «Умном спорте». Кроме того, в правилах посещения площадки появились небольшие изменения: прокат любых коньков — 200 рублей в час, залог — 2 тыс. или документ, удостоверяющий личность.

Пермский дуэт Чикмарева — Янченков — бронзовый призер Чемпионата страны 2023 года. Спортсмены являются воспитанниками Пермской школы фигурного катания. Ранее партнерша была одиночницей, а Матвей катался в Екатеринбурге.

На прошлой неделе в рамках «часа с Чемпионом» на катке у театра прошла встреча с трехкратным вице-чемпионом Олимпийских игр по санному спорту Альбертом Демченко.

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#Спорт#Каток#Фигуристы
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