У Театра-Театра состоится мастер-класс от фигуристов-призеров Чемпионата России

Posted 17 февраля, 05:13
Published 17 февраля, 05:13
Modified 17 февраля, 05:15
Updated 17 февраля, 05:15
В среду, 19 февраля, на ледовой арене у Театра-Театра все желающие могут пообщаться с призерами Чемпионата России. Сообщает портал «Умный спорт».
В рамках программы «Час с чемпионом» встречу с пермяками проведут Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. Начало — в 11:00.
Напомним, что выход на лед — только по регистрации на «Умном спорте». Кроме того, в правилах посещения площадки появились небольшие изменения: прокат любых коньков — 200 рублей в час, залог — 2 тыс. или документ, удостоверяющий личность.
Пермский дуэт Чикмарева — Янченков — бронзовый призер Чемпионата страны 2023 года. Спортсмены являются воспитанниками Пермской школы фигурного катания. Ранее партнерша была одиночницей, а Матвей катался в Екатеринбурге.
На прошлой неделе в рамках «часа с Чемпионом» на катке у театра прошла встреча с трехкратным вице-чемпионом Олимпийских игр по санному спорту Альбертом Демченко.