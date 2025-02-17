Ученые выявили влияние препаратов от ожирения на вредные привычки

Posted 17 февраля, 15:14
Published 17 февраля, 15:14
Modified 17 февраля, 15:14
Updated 17 февраля, 15:14
Это было установлено американскими исследователями в ходе анализа медицинских карт пациентов и исследований на животных.
Некоторые пациенты сообщили о снижении тяги к вредным привычкам. Ученые сейчас находятся на этапе второй фазы клинических испытаний. Их цель — выяснить, насколько семаглутид может оказать помощь тем, кто страдает от алкоголизма и наркомании, пишет 56orb.ru.
Издание Science — один из авторитетных научных журналов — отмечает, что надежды на это достаточно большие. Исследователям предстоит понять, каким образом эти препараты воздействуют на зависимость и какие группы пациентов могут извлечь наибольшую пользу из этого.
На сегодняшний день семаглутид доступен под брендами Ozempic и Wegovy, а в России — под торговой маркой «Велгия». Этот препарат предназначен для людей с избыточным весом и производится компанией «Промомед».
Поиск новых средств против зависимостей продолжается уже длительное время. Сейчас уже есть некоторые одобренные медикаменты, но их эффективность не универсальна. Фармацевтические компании нередко считают, что вложения в такие разработки не приносят выгоды, поскольку пациенты с зависимостью, как правило, не проявляют желания получать предлагаемые методы лечения. Например, многие курильщики утверждают, что им нравится курить.
Ситуация меняется, когда желание употреблять никотин или алкоголь начинает угасать само собой благодаря препаратам для борьбы с ожирением. К тому же лишний вес редко воспринимается обществом как что-то нормальное.
Таким образом, если лекарства на основе семаглутида будут одобрены для терапии наркозависимости, это может стать решением сразу нескольких проблем для ряда пациентов.