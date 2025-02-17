Ученые выявили влияние препаратов от ожирения на вредные привычки

Поиск новых средств против зависимостей продолжается уже длительное время. Сейчас уже есть некоторые одобренные медикаменты, но их эффективность не универсальна. Фармацевтические компании нередко считают, что вложения в такие разработки не приносят выгоды, поскольку пациенты с зависимостью, как правило, не проявляют желания получать предлагаемые методы лечения. Например, многие курильщики утверждают, что им нравится курить.