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Posted 17 февраля, 08:22

Published 17 февраля, 08:22

Modified 17 февраля, 08:25

Updated 17 февраля, 08:25

Пермский БК «Парма» подписал контракт с американским игроком Стэнли Уиттакером

В БК «Парма» переходит американский легионер

17 февраля 2025, 08:22
Фото: БК Парма.

Пермский БК «Парма» подписал контракт с американским игроком Стэнли Уиттакером

Сюжет
Парма
Стэнли Уиттакер усилит пермский клуб до конца сезона.

БК «Парма» усилит 30-летний американский разыгрывающий Стэнли Уиттакер (183 см, 86 кг). Контракт действует до конца сезона, сообщает пресс-служба пермского клуба.

После окончания студенческой карьеры Уиттакер подписал свой первый профессиональный контракт с литовским БК «Ионава» в 2019 году. Сезон 2020/2021 провёл в составе австрийского БК «Грац», где по его итогам стал лучшим снайпером Австрийской баскетбольной Суперлиги. Позже выступал за немецкие клубы «Карлсруэ Лайонс», «Вюрцбург Баскет», а также играл за итальянский клуб «Динамо Сассари».

В декабре 2023 года защитник перешёл в «Уралмаш», в составе которого Стэнли стал бронзовым призером Кубка России 2023/2024, не раз был автором решающих бросков и признавался MVP важных игр.

Средняя статистика разыгрывающего за 19 игр в составе «Уралмаша» в сезоне 2024/25: 13.3 очков, 3.9 передач, 2.7 подборов, 1.1 перехват в среднем за игру.

По информации «Спорт-Экспресса», американский баскетболист выбирал между «Пармой» и несколькими клубами из Западной Европы.

Вчера, 16 февраля, в «Матче Всех Звезд 2025» Единой лиги ВТБ приняли участие два игрока «Пармы» Гарретт Нэвелс и Ройс Хэмм.

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