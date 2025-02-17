В БК «Парма» переходит американский легионер

После окончания студенческой карьеры Уиттакер подписал свой первый профессиональный контракт с литовским БК «Ионава» в 2019 году. Сезон 2020/2021 провёл в составе австрийского БК «Грац», где по его итогам стал лучшим снайпером Австрийской баскетбольной Суперлиги. Позже выступал за немецкие клубы «Карлсруэ Лайонс», «Вюрцбург Баскет», а также играл за итальянский клуб «Динамо Сассари».