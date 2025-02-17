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Posted 17 февраля, 06:07

Published 17 февраля, 06:07

Modified 17 февраля, 06:09

Updated 17 февраля, 06:09

В Губахе двое украли из магазина 60 вейпов за шесть минут

В Губахе двое украли из магазина 60 вейпов за шесть минут

17 февраля 2025, 06:07
Фото: Изображение Midjourney.
В Губахе двух братьев осудили за кражу вейпов со взломом

Губахинский суд признал виновными двух братьев. Мужчин осудили за кражу, совершенною группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, сообщает краевой полицейский главк.

Происшествие случилось в октябре прошлого года. Злоумышленники забрались ночью в один из торговых павильонов города и унесли с собой продукцию и деньги из кассы. Ущерб, нанесенный ИП, превысил 180 тыс. рублей. Хозяин торговой точки написал заявление в полицию. Мужчин задержали.

В ходе расследования органы установили, что к преступлению причастны двое безработных братьев. Один из них отогнул металлические жалюзи помещения, второй разбил стеклянную стену. Всего за шесть минут подсудимые похитили деньги, сложили в рюкзаки 60 вейпов и скрылись. Украденный товар они добровольно вернули, а деньги успели потратить.

В итоге, одного из мужчин суд приговорил исправительным работам, а другому назначил полтора года колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

Видео: ГУВД.
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