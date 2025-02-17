В Губахе двое украли из магазина 60 вейпов за шесть минут

В ходе расследования органы установили, что к преступлению причастны двое безработных братьев. Один из них отогнул металлические жалюзи помещения, второй разбил стеклянную стену. Всего за шесть минут подсудимые похитили деньги, сложили в рюкзаки 60 вейпов и скрылись. Украденный товар они добровольно вернули, а деньги успели потратить.