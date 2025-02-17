В Кунгурском округе на трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погибла женщина

Posted 17 февраля, 10:21
Published 17 февраля, 10:21
Modified 17 февраля, 11:09
Updated 17 февраля, 11:09
Сегодня, 17 февраля, на территории Кунгурского муниципального округа произошло смертельное ДТП. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.
Около 11:40 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к п. Ачит, со стороны Перми двигался автомобиль Toyota под управлением 57-летнего мужчины. На 59 км водитель не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Камаз».
В результате ДТП погибла 54-летняя пассажирка легкового автомобиля.
По факту ДТП проводится проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Вчера, 16 февраля, около 18:30 на трассе Оса — Кукуштан произошло лобовое ДТП с автобусом.