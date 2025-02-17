В Кунгурском округе на трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погибла женщина

Около 11:40 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к п. Ачит, со стороны Перми двигался автомобиль Toyota под управлением 57-летнего мужчины. На 59 км водитель не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Камаз».