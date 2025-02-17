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Posted 17 февраля, 10:21

Published 17 февраля, 10:21

Modified 17 февраля, 11:09

Updated 17 февраля, 11:09

В Прикамье в ДТП погибла 54-летняя пассажирка легкового автомобиля

В Кунгурском округе на трассе Пермь-Екатеринбург в ДТП погибла женщина

17 февраля 2025, 10:21
Фото: Госавтоинспекция.

В Прикамье в ДТП погибла 54-летняя пассажирка легкового автомобиля

Автомобиль, в котором она ехала, выехал на встречную полосу.

Сегодня, 17 февраля, на территории Кунгурского муниципального округа произошло смертельное ДТП. Подробности сообщают в краевой Госавтоинспекции.

Около 11:40 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь, подъезд к п. Ачит, со стороны Перми двигался автомобиль Toyota под управлением 57-летнего мужчины. На 59 км водитель не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Камаз».

В результате ДТП погибла 54-летняя пассажирка легкового автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Вчера, 16 февраля, около 18:30 на трассе Оса — Кукуштан произошло лобовое ДТП с автобусом.

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#Происшествия#Екатеринбург#Свердловская область
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