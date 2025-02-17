В Перми энергетики отключили от сетей 24 частных дома в микрорайоне Чапаевский

Posted 17 февраля, 11:12
Published 17 февраля, 11:12
Modified 17 февраля, 11:14
Updated 17 февраля, 11:14
В пермском микрорайоне Чапаевский специалисты филиала «Россети Урал» отключили от электроснабжения 24 частных дома, незаконно подключенных к электрическим сетям. Об этом сообщают в компании.
Участниками рейда помимо энергетиков стали представители администрации Орджоникидзевского района Перми и сотрудники полиции. В ходе контрольных мероприятий были выявлены незаконно занятые земельные участки, на которых возведены жилые дома и другие постройки.
Администрация района обратится в суд с требованием признать эти объекты самовольными и снести их.
Сотрудниками Орджоникидзевского района электрических сетей филиала «Пермэнерго» в ходе рейда зафиксированы факты несанкционированных подключений к электрическим сетям. Энергетики провели отключение 24 самовольно подключенных жилых домов по улицам 1-я Логовая, Кизеловская, Чапаева, Трактористов, Белорусская.
Напомним, что самовольное подключение чревато административной ответственностью по статье 7.19 КоАП РФ.
Самовольное подключение к электрическим сетям влечет:
За повторное самовольное подключение размер штрафа составит от 15 до 30 тыс. рублей — для физических лиц, от 200 до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.
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