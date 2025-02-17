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Posted 17 февраля, 11:12

Published 17 февраля, 11:12

Modified 17 февраля, 11:14

Updated 17 февраля, 11:14

В пермском микрорайоне Чапаевский отключили от электроснабжения 24 дома

В Перми энергетики отключили от сетей 24 частных дома в микрорайоне Чапаевский

17 февраля 2025, 11:12
Фото: 1MI.

В пермском микрорайоне Чапаевский отключили от электроснабжения 24 дома

Все дома являются самостроями, а подключения — самовольные

В пермском микрорайоне Чапаевский специалисты филиала «Россети Урал» отключили от электроснабжения 24 частных дома, незаконно подключенных к электрическим сетям. Об этом сообщают в компании.

Участниками рейда помимо энергетиков стали представители администрации Орджоникидзевского района Перми и сотрудники полиции. В ходе контрольных мероприятий были выявлены незаконно занятые земельные участки, на которых возведены жилые дома и другие постройки.

Администрация района обратится в суд с требованием признать эти объекты самовольными и снести их.

Сотрудниками Орджоникидзевского района электрических сетей филиала «Пермэнерго» в ходе рейда зафиксированы факты несанкционированных подключений к электрическим сетям. Энергетики провели отключение 24 самовольно подключенных жилых домов по улицам 1-я Логовая, Кизеловская, Чапаева, Трактористов, Белорусская.

Напомним, что самовольное подключение чревато административной ответственностью по статье 7.19 КоАП РФ.

Самовольное подключение к электрическим сетям влечет:

  • наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей;
  • на должностных лиц — от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет;
  • на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

За повторное самовольное подключение размер штрафа составит от 15 до 30 тыс. рублей — для физических лиц, от 200 до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.

Ранее мы писали, как в Пермском крае пенсионер седьмой месяц живет без света, имея переплату по счетам.

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#Экономика#Пермь#Энергетика#Энергетики
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