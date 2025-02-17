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Posted 17 февраля, 12:44

Published 17 февраля, 12:44

Modified 17 февраля, 12:46

Updated 17 февраля, 12:46

В Перми резко подскочил спрос на платных стоматологов. Что случилось?

В Перми резко подскочил спрос на платных стоматологов. Что случилось?

17 февраля 2025, 12:44
Фото: 1MI.
Пермяки стали чаще лечиться в частных стоматологических клиниках.

В Пермском крае спрос на услуги платных стоматологов вырос на 45% за год. Так, регион занял третью строчку рейтинга после Калмыкии и Ульяновской области. Пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на данные сервиса «Т-Бизнес». За прошлый год общие обороты этого сектора медицины по всей России выросли почти на четверть.

Как считает исполнительный директор сети стоматологических клиник «Гутен Таг» Ксения Ежова, на тенденцию повлияло несколько причин.

Одна и них — это старение населения, считает собеседник. «Это то поколение россиян, у которого в молодости не было возможности качественно ухаживать за зубами. А сейчас у них есть деньги на данные услуги. Пациенты в целом стали больше заботиться о своем здоровье и внешности. Повысилась стоматологическая культура. Люди ходят на процедуры гигиены, чаще ставят имплантаты, делают зубы ровнее. Кроме того, стала популярной услуга „лечение во сне“, под наркозом, это тоже большой ценник», — говорит эксперт.

Также в России, в частности в Перми, выросли цены на медицинские материалы, коммунальные услуги и увеличились зарплаты стоматологов в частных клиниках. Это повлияло на обороты фирм. Помимо этого, платная медицина стала предлагать альтернативные методы лечения.

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#Бизнес#Медицина#Стоматология
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