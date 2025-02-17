В Перми резко подскочил спрос на платных стоматологов. Что случилось?

Одна и них — это старение населения, считает собеседник. «Это то поколение россиян, у которого в молодости не было возможности качественно ухаживать за зубами. А сейчас у них есть деньги на данные услуги. Пациенты в целом стали больше заботиться о своем здоровье и внешности. Повысилась стоматологическая культура. Люди ходят на процедуры гигиены, чаще ставят имплантаты, делают зубы ровнее. Кроме того, стала популярной услуга „лечение во сне“, под наркозом, это тоже большой ценник», — говорит эксперт.