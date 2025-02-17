В Прикамье на карантин закрыты 142 класса и 235 детсадовских группы

Posted 17 февраля, 14:40
Published 17 февраля, 14:40
Modified 17 февраля, 14:42
Updated 17 февраля, 14:42
С 10 по 16 февраля в Пермском крае показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 14,4%. Зарегистрировано 18878 случаев ОРВИ и гриппа, сообщают в краевом Роспотребнадзоре.
Эпидемический порог не превышен, говорят специалисты
В связи с регистрацией случаев заболевания гриппом и ОРВИ приостановлены очные занятия в 235 группах в 112 дошкольных образовательных организациях, в 142 классах в 62 школах, в 24 группах в трёх средних профессиональных организациях.
По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, выявляются единичные находки вируса гриппа.
В конце февраля-начале марта специалисты Роспотребнадзора ожидают в Пермском крае подъема заболеваемости, а затем ситуация пойдет на спад. Об этом «КП Пермь» рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмид.