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Posted 17 февраля, 14:40

Published 17 февраля, 14:40

Modified 17 февраля, 14:42

Updated 17 февраля, 14:42

За неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье вырос на 14,4%

В Прикамье на карантин закрыты 142 класса и 235 детсадовских группы

17 февраля 2025, 14:40
Фото: 1MI.

За неделю уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Прикамье вырос на 14,4%

Заболевших на 14,4% больше, чем неделей раньше.

С 10 по 16 февраля в Пермском крае показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ выше уровня предыдущей недели на 14,4%. Зарегистрировано 18878 случаев ОРВИ и гриппа, сообщают в краевом Роспотребнадзоре.

Эпидемический порог не превышен, говорят специалисты

В связи с регистрацией случаев заболевания гриппом и ОРВИ приостановлены очные занятия в 235 группах в 112 дошкольных образовательных организациях, в 142 классах в 62 школах, в 24 группах в трёх средних профессиональных организациях.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с симптомами ОРВИ преимущественно циркулируют возбудители негриппозной этиологии — вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, выявляются единичные находки вируса гриппа.

В конце февраля-начале марта специалисты Роспотребнадзора ожидают в Пермском крае подъема заболеваемости, а затем ситуация пойдет на спад. Об этом «КП Пермь» рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмид.

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#Грипп,орви,эпидемия#Здравоохранение#Орви#Эпидемия ОРВИ
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