В соликамской колонии гражданина Таджикистана будут судить еще и за экстремизм

Posted 17 февраля, 08:46
Published 17 февраля, 08:46
Modified 17 февраля, 08:55
Updated 17 февраля, 08:55
Региональное УФСБ возбудило уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана. Как сообщили корреспонденту Properm.ru в силовом ведомстве, заключенный отбывал наказание в колонии в Соликамске.
Прямо в исправительном учреждении иностранец публично выразил одобрение деятельности Исламского государства (террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации).
Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства его действий. По статье 280 УК РФ нарушителю может грозить крупный штраф, либо три года принудительных работ, либо лишение свободы на срок до четырех лет.