В соликамской колонии погиб заключенный

Posted 17 февраля, 14:38
Published 17 февраля, 14:38
Modified 17 февраля, 14:40
Updated 17 февраля, 14:40
5 февраля в Соликамске найден мертвым заключенный исправительной колонии №1. Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН, врачи следов насилия на теле не нашли.
Прибывшая на место скорая помощь спасти мужчину не смогла, медики констатировали смерть. Издание уточняет, что погибший отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера.
По факту гибели осужденного следственный комитет и администрация колонии проводят проверку.