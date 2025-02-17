Водитель спецавтомобиля ПАО «Пермнефтегеофизика» упал и получил тяжелую травму

«Проводятся опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. Кроме того, в связи с происшедшим несчастным случаем с работником в отношении ПАО „Пермнефтегеофизика“ организовано проведение незамедлительного контрольно-надзорного мероприятия. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.