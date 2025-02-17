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Posted 17 февраля, 06:24

Published 17 февраля, 06:24

Modified 17 февраля, 06:26

Updated 17 февраля, 06:26

Водитель спецавтомобиля ПАО «Пермнефтегеофизика» упал и получил тяжелую травму

Водитель спецавтомобиля ПАО «Пермнефтегеофизика» упал и получил тяжелую травму

17 февраля 2025, 06:24
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчина повредил спину.

Несчастный случай произошел с водителем спецавтомобиля ПАО «Пермнефтегеофизика» 9 февраля. Краевая трудинспекция проводит проверку.

Мужчина находился в кузове автомобиля Урал-4320, шагнул назад, потерял равновесие и упал на землю через задний борт с высоты 1,3 м. В результате работник получил множественные травмы спины тяжелой степени. Для расследования несчастного случая сформирована комиссия.

«Проводятся опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. Кроме того, в связи с происшедшим несчастным случаем с работником в отношении ПАО „Пермнефтегеофизика“ организовано проведение незамедлительного контрольно-надзорного мероприятия. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

Основным видом экономической деятельности ПАО «Пермнефтегеофизика» является осуществление геологоразведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения недр.

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#Несчастный случай#Проверка#Несчастный случай на работе
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