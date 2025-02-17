Водитель спецавтомобиля ПАО «Пермнефтегеофизика» упал и получил тяжелую травму

Posted 17 февраля, 06:24
Published 17 февраля, 06:24
Modified 17 февраля, 06:26
Updated 17 февраля, 06:26
Несчастный случай произошел с водителем спецавтомобиля ПАО «Пермнефтегеофизика» 9 февраля. Краевая трудинспекция проводит проверку.
Мужчина находился в кузове автомобиля Урал-4320, шагнул назад, потерял равновесие и упал на землю через задний борт с высоты 1,3 м. В результате работник получил множественные травмы спины тяжелой степени. Для расследования несчастного случая сформирована комиссия.
«Проводятся опросы пострадавшего и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника. Кроме того, в связи с происшедшим несчастным случаем с работником в отношении ПАО „Пермнефтегеофизика“ организовано проведение незамедлительного контрольно-надзорного мероприятия. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера, материалы расследования несчастного случая будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности», — сообщил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.
Основным видом экономической деятельности ПАО «Пермнефтегеофизика» является осуществление геологоразведочных, геофизических и геохимических работ в области изучения недр.