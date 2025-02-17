Яна Фурман назначена первым вице-мэром Перми

Posted 17 февраля, 10:40
Published 17 февраля, 10:40
Modified 17 февраля, 10:42
Updated 17 февраля, 10:42
Сегодня, 17 февраля, вступает в должность первый заместитель главы администрации Перми Яна Фурман, сообщается на официальном сайте городских властей. Она продолжит возглавлять функционально-целевой блок «Управление планированием и финансами». Ранее чиновница была в должности заместителя.
Новым вице-мэром стал также замдиректора АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Синев. Он принял в управление блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» и приступил к обязанностям 17 февраля.
Алексей Синев получил образование социального работника в сфере юриспруденции и строительства. С 2013 года работал в «Газпром газораспределение Пермь». Господин Синев также работал в Пермской городской думе и администрации губернатора Пермского края.
Должность вице-мэра освободилась после увольнения занимавшей ее Ольги Андриановой, которая переместилась на позицию и. о. руководителя Пермского муниципального округа. О кадровых перестановках в мэрии следите в нашем сюжете.