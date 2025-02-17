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Posted 17 февраля, 10:40

Published 17 февраля, 10:40

Modified 17 февраля, 10:42

Updated 17 февраля, 10:42

Вице-мэр Перми Яна Фурман стала первым заместителем главы города

Яна Фурман назначена первым вице-мэром Перми

17 февраля 2025, 10:40
Фото: 1MI.

Вице-мэр Перми Яна Фурман стала первым заместителем главы города

Сюжет
Кадровые перестановки
Повышена в должности заместитель мэра по управлению финансами.

Сегодня, 17 февраля, вступает в должность первый заместитель главы администрации Перми Яна Фурман, сообщается на официальном сайте городских властей. Она продолжит возглавлять функционально-целевой блок «Управление планированием и финансами». Ранее чиновница была в должности заместителя.

Новым вице-мэром стал также замдиректора АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Синев. Он принял в управление блок «Развитие территории и земельно-имущественные отношения» и приступил к обязанностям 17 февраля.

Алексей Синев получил образование социального работника в сфере юриспруденции и строительства. С 2013 года работал в «Газпром газораспределение Пермь». Господин Синев также работал в Пермской городской думе и администрации губернатора Пермского края.

Должность вице-мэра освободилась после увольнения занимавшей ее Ольги Андриановой, которая переместилась на позицию и. о. руководителя Пермского муниципального округа. О кадровых перестановках в мэрии следите в нашем сюжете.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Яна Фурман
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