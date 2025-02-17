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Posted 17 февраля, 13:08

Published 17 февраля, 13:08

Modified 17 февраля, 13:10

Updated 17 февраля, 13:10

За две бутылки коньяка жительница Добрянки угодила за решетку на три с лишним года

За две бутылки коньяка жительница Добрянки угодила за решетку на три с лишним года

17 февраля 2025, 13:08
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Добрянка
В Добрянке женщина украла две бутылки коньяка и продлила срок в колонии

Добрянский суд приговорил местную жительницу к колонии. Как сообщает Пермский краевой суд, в декабре прошлого года она вынесла из магазина две бутылки коньяка, не расплатившись за товар. Злоумышленницу пыталась остановить сотрудница супермаркета, но та ударила ее по голове и убежала с похищенным.

На днях районный суд признал подсудимую виновной по ст. 162 УК РФ. Женщина оказалась рецидивисткой. На тот момент она уже отбывала наказание по предыдущему приговору. В сумме ей назначили три года четыре месяца лишения исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

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#Суд#Добрянка#Алкоголь
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