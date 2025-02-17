За две бутылки коньяка жительница Добрянки угодила за решетку на три с лишним года

Добрянский суд приговорил местную жительницу к колонии. Как сообщает Пермский краевой суд, в декабре прошлого года она вынесла из магазина две бутылки коньяка, не расплатившись за товар. Злоумышленницу пыталась остановить сотрудница супермаркета, но та ударила ее по голове и убежала с похищенным.