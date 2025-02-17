За выходные в Перми автоинспекторы остановили 21 нетрезвого водителя

Posted 17 февраля, 13:24
Published 17 февраля, 13:24
Modified 17 февраля, 13:26
Updated 17 февраля, 13:26
С пятницы, 14 февраля, по воскресенье, 16 февраля, сотрудниками Госавтоинспекции Перми был выявлен 21 водитель, который управлял автотранспортом с признаками опьянения. Об этом сообщают в инспекции.
Из остановленных 12 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, шесть человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и три человека сели за руль с признаками опьянения повторно.
По вине нетрезвых водителей на территории Пермского края в 2024 году произошло 250 ДТП, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.