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Posted 17 февраля, 13:24

Published 17 февраля, 13:24

Modified 17 февраля, 13:26

Updated 17 февраля, 13:26

С 14 по 16 февраля в Перми остановлен 21 нетрезвый водитель

За выходные в Перми автоинспекторы остановили 21 нетрезвого водителя

17 февраля 2025, 13:24
Фото: Изображение Midjourney.

С 14 по 16 февраля в Перми остановлен 21 нетрезвый водитель

Сюжет
Пермская езда
Трое из остановленных сели пьяными за руль повторно

С пятницы, 14 февраля, по воскресенье, 16 февраля, сотрудниками Госавтоинспекции Перми был выявлен 21 водитель, который управлял автотранспортом с признаками опьянения. Об этом сообщают в инспекции.

Из остановленных 12 водителей находились в состоянии алкогольного опьянения, шесть человек отказались от прохождения медицинского освидетельствования и три человека сели за руль с признаками опьянения повторно.

По вине нетрезвых водителей на территории Пермского края в 2024 году произошло 250 ДТП, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

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#Пермская езда#Пермь#Пьяный водитель#Пьяный#Транспорт
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