Актер из фильма «Географ глобус пропил» проведет в Перми поэтический вечер

«Санкт — Петербург, Екатеринбург и мой родной город Пермь. Приглашаю вас на свой поэтический вечер „Без компромиссов“, в котором через стихи я расскажу целую историю любви — от её начала до утраты. Мы переживем вместе все этапы: радость, страсть, боль и прощание. Этот вечер — шанс почувствовать, как любовь звучит в словах, и пережить её вместе со мной», — сообщает актер.