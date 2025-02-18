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Posted 18 февраля, 07:15

Published 18 февраля, 07:15

Modified 18 февраля, 07:19

Updated 18 февраля, 07:19

Актер из фильма «Географ глобус пропил» проведет в Перми поэтический вечер

Актер из фильма «Географ глобус пропил» проведет в Перми поэтический вечер

18 февраля 2025, 07:15
Фото: страница Ильи Ильиных Вконтакте.
Сюжет
Театр-театр
Актер родом из Перми прочитает стихи о любви.

28 февраля в пространстве «Часовой завод» пройдет встреча с актером театра и кино Ильей Ильиных. Об этом артист написал у себя в соцсетях.

«Санкт — Петербург, Екатеринбург и мой родной город Пермь. Приглашаю вас на свой поэтический вечер „Без компромиссов“, в котором через стихи я расскажу целую историю любви — от её начала до утраты. Мы переживем вместе все этапы: радость, страсть, боль и прощание. Этот вечер — шанс почувствовать, как любовь звучит в словах, и пережить её вместе со мной», — сообщает актер.

Ильиных окончил Пермскую академию искусства и культуры. После работал в Пермском театре-студии эстрадных миниатюр «Экспромт», в Московском областном ТЮЗе под руководством Нонны Гришаевой. Сейчас состоит в труппе «Театра Роста» и сотрудничает с пермским театром «Гистрион».

Свою кинокарьеру артист начал в ленте «Географ глобус пропил». В 2013 году он сыграл школьника Лешу Овечкина. Также послужной киносписок Ильи включает картины: «София», «Годунов», «Кольская сверхглубокая», «Тайны следствия».

Сейчас он снимается детективе «Мертвая точка» вместе с Кариной Андоленко и Иваном Колесниковым.

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#Пермь#Кино#Театр-театр
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