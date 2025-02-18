Беременная сотрудница скорой в Чайковском была вынуждена работать по ночам

Женщина работает фельдшером скорой помощи. Она обратилась в Инспекцию с жалобой на нарушение своих прав. Из обращения медработника следует, что работодатель не изменил условия ее труда в связи с медицинским заключением о переводе на легкие условия труда из-за беременности. После этого работодателя предупредили о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.