Беременная сотрудница скорой в Чайковском была вынуждена работать по ночам

Posted 18 февраля, 03:53
Published 18 февраля, 03:53
Modified 18 февраля, 03:55
Updated 18 февраля, 03:55
В Чайковской городской больнице нарушались права беременной сотрудницы. Государственная инспекция труда в Пермском крае помогла исправить ситуацию.
Женщина работает фельдшером скорой помощи. Она обратилась в Инспекцию с жалобой на нарушение своих прав. Из обращения медработника следует, что работодатель не изменил условия ее труда в связи с медицинским заключением о переводе на легкие условия труда из-за беременности. После этого работодателя предупредили о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.
Получив предостережение, Чайковская больница уведомила Инспекцию об издании локального нормативного акта, запрещающего труд беременных женщин в ночное время и обеспечило указанную категорию работников работой, не связанной с воздействием вредных производственных факторов, сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова.