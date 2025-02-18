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Posted 18 февраля, 03:53

Published 18 февраля, 03:53

Modified 18 февраля, 03:55

Updated 18 февраля, 03:55

Беременная сотрудница скорой в Чайковском была вынуждена работать по ночам

Беременная сотрудница скорой в Чайковском была вынуждена работать по ночам

18 февраля 2025, 03:53
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Чайковский
Права фельдшера восстановлены.

В Чайковской городской больнице нарушались права беременной сотрудницы. Государственная инспекция труда в Пермском крае помогла исправить ситуацию.

Женщина работает фельдшером скорой помощи. Она обратилась в Инспекцию с жалобой на нарушение своих прав. Из обращения медработника следует, что работодатель не изменил условия ее труда в связи с медицинским заключением о переводе на легкие условия труда из-за беременности. После этого работодателя предупредили о недопустимости нарушения требований трудового законодательства.

Получив предостережение, Чайковская больница уведомила Инспекцию об издании локального нормативного акта, запрещающего труд беременных женщин в ночное время и обеспечило указанную категорию работников работой, не связанной с воздействием вредных производственных факторов, сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова.

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#Чайковский#Беременность#Нарушения#Правовая защита
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