Чиновница из Вологды стала начальником пермского департамента

Анна Лебедева имеет специальность по направлениям «Городской кадастр» и «Юриспруденция». С 2016 по 2018 год работала в департаменте имущественных отношений Вологды в должности начальника отдела землепользования. В 2019 году перешла в департамент градостроительства.