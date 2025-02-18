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Posted 18 февраля, 12:08

Published 18 февраля, 12:08

Modified 18 февраля, 12:10

Updated 18 февраля, 12:10

Чиновница из Вологды стала начальником пермского департамента

Чиновница из Вологды стала начальником пермского департамента

18 февраля 2025, 12:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Кадровые перестановки
В мэрии города очередные кадровые перестановки.

Сегодня, 18 февраля, вступила в должность и. о. начальника департамента градостроительства и архитектуры Перми Анна Лебедева. В вологодской администрации она занимала аналогичный пост, сообщает пресс-служба мэрии.

Анна Лебедева имеет специальность по направлениям «Городской кадастр» и «Юриспруденция». С 2016 по 2018 год работала в департаменте имущественных отношений Вологды в должности начальника отдела землепользования. В 2019 году перешла в департамент градостроительства.

Предыдущий глава ведомства Мария Норова назначена и. о. заместителя главы Пермского муниципального округа. Информация об этом появилась вчера, 17 февраля.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Назначение#Кадры
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