«Домклик» представил данные о ценах на недвижимость по программе «Семейная ипотека»

В начале 2025 года медианная стоимость жилья, приобретенного через «Семейную ипотеку», в среднем по России составила 7,8 млн рублей. В СКФО средняя стоимость жилья достигла 6 млн рублей, а в ЦФО — 10,3 млн рублей. Наиболее высокие цены на жилье наблюдаются в столичных регионах, то есть ЦФО и СЗФО, где также зафиксирована значительная доля выдач кредитов по «Семейной ипотеке». Например, на Москву приходится 38% всех кредитов по ЦФО, а на Санкт-Петербург — 40% по СЗФО.