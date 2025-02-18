«Домклик» представил данные о ценах на недвижимость по программе «Семейная ипотека»

Posted 18 февраля, 15:58
Published 18 февраля, 15:58
Modified 18 февраля, 15:58
Updated 18 февраля, 15:58
К таким выводам пришли специалисты «Домклик», проводя анализ выдачи «Семейной ипотеки» по линии Сбера в 2025 году.
Как отметили в «Домклик», программа «Семейная ипотека» функционирует в России уже на протяжении семи лет. В конце 2024 года доля этой программы в общем числе ипотечных кредитов от Сбера достигла рекордного значения в 65%. В настоящее время она продолжает выполнять роль основного инструмента поддержки семей с детьми, стимулируя интерес к новостройкам и таким образом поддерживая строительный сектор, пишет vostokmedia.com.
По данным на январь 2025 года, заемщики в рамках программы «Семейная ипотека» стали чаще выбирать квартиры, в то время как в первой половине 2024 года относительной большой доля ИЖС, составлявшая около 23%. В дальнейшем наблюдалось снижение этой доли, что, вероятно, связано с переходом сектора ИЖС на эскроу-счета наряду с многоквартирными домами.
Средняя площадь жилья, приобретаемого через «Семейную ипотеку», составляет 35 квадратных метров для однокомнатной квартиры, 55 квадратных метров для двухкомнатной и 72 квадратных метра для трехкомнатной. В декабре 2024 года доля сделок с однушками достигла почти 50%, доля двушек составила 35%, а доля более просторных квартир — примерно 15%.
В начале 2025 года медианная стоимость жилья, приобретенного через «Семейную ипотеку», в среднем по России составила 7,8 млн рублей. В СКФО средняя стоимость жилья достигла 6 млн рублей, а в ЦФО — 10,3 млн рублей. Наиболее высокие цены на жилье наблюдаются в столичных регионах, то есть ЦФО и СЗФО, где также зафиксирована значительная доля выдач кредитов по «Семейной ипотеке». Например, на Москву приходится 38% всех кредитов по ЦФО, а на Санкт-Петербург — 40% по СЗФО.
Что касается среднего размера кредита по стране, то он составляет 5,5 млн рублей. Максимальная сумма в ЦФО — 7 млн рублей, а самая маленькая фиксируется на Урале, в Северном Кавказе и Приволжском федеральном округе, где она варьируется от 4,4 до 4,8 млн рублей.
Средний размер первоначального взноса по программе «Семейная ипотека» в России составляет 2,3 млн рублей. В ЦФО этот показатель достигает 3,3 млн рублей, тогда как в СКФО он составляет 1,5 млн рублей. В ЦФО и СЗФО, где большое количество платежеспособных покупателей с наличными, первоначальный взнос составляет примерно 30% от стоимости жилья. Напротив, в ЮФО, СФО, УФО и СКФО этот процент чуть ниже и составляет около 25%.
Центральный и Северо-Западный федеральные округа также лидируют по величине ежемесячных выплат, где средние платежи составляют 43,6 тыс. рублей и 36,2 тыс. рублей соответственно. Наименьшая сумма фиксируется в СКФО (27,7 тыс. рублей).
Средняя продолжительность ипотечного кредитования составляет 28 лет, и этот показатель практически одинаков во всех округах.
В то же время регионы, где проживают граждане с высоким уровнем дохода, отличаются меньшими сроками кредитования. Это в первую очередь относится к Москве и Санкт-Петербургу, впрочем, по данным на начало этого года, сроки кредитования в двух столицах не так уж и сильно отличаются от средних по стране.
«Текущий уровень цен на новостройки вынуждает жителей даже состоятельных регионов оформлять ипотечные кредиты на более длительный срок», — подытоживают эксперты «Домклик».