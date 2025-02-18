properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 14:24

Published 18 февраля, 14:24

Modified 18 февраля, 14:26

Updated 18 февраля, 14:26

Из Прикамья с начала года в регионы РФ вывезли 39,9 тыс. кубометров леса

Из Пермского края за год в полтора раза вырос вывоз леса в регионы России

18 февраля 2025, 14:24
Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Из Прикамья с начала года в регионы РФ вывезли 39,9 тыс. кубометров леса

Сюжет
Экология
Из Пермского края с начала года вывезли в регионы РФ почти 40 тысяч кубометров.

С 1 января по 17 февраля из Пермского края отправлено в регионы РФ 39,9 тыс. кубометров лесопродукции, что в 1,5 раза выше аналогичного периода 2024 года. Тогда из региона было вывезено 26,4 тыс. кубометров леса, напоминают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

С 1 января по 7 февраля из Пермского края экспортировано 839 кубометров лесопродукции в Туркменистан. Это выше в 2,25 раза аналогичного периода 2024 года (тогда вывезено 373 кубометров), сообщают в Управлении Россельхознадзора.

Читайте также:
Из Прикамья за границу вывозят все больше леса и лесоматериаловВ пермских лесничествах нашли многочисленные нарушенияУчредителя компании из Кишерти будут судить за незаконную рубку леса на 124 миллиона
#Экономика#Лес#Экология#Лес рубят#Лесная промышленность
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика