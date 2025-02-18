Из Пермского края за год в полтора раза вырос вывоз леса в регионы России

С 1 января по 17 февраля из Пермского края отправлено в регионы РФ 39,9 тыс. кубометров лесопродукции, что в 1,5 раза выше аналогичного периода 2024 года. Тогда из региона было вывезено 26,4 тыс. кубометров леса, напоминают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.