Из-за опасных жилищных условий следователи возбудили дело против пермского Минстроя

Posted 18 февраля, 08:06
Published 18 февраля, 08:06
Modified 18 февраля, 08:08
Updated 18 февраля, 08:08
Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности в отношении Министерства строительства Пермского края и муниципальных образований. сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники органов установили, что чиновники не освоили в полном объеме бюджетные деньги на расселение из аварийного жилья. Оно должно было проводиться в прошлом году в рамках региональной адресной программы. Из-за финансовых упущений люди все еще вынуждены жить в старых домах, что опасно для их жизни и здоровья. Следователи считают, что чиновники Минстроя существенно нарушили права жильцов.
Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства дела. Расследование находится на особом контроле начальника регионального следственного управления Дениса Головкина.