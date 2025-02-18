Из-за опасных жилищных условий следователи возбудили дело против пермского Минстроя

Сотрудники органов установили, что чиновники не освоили в полном объеме бюджетные деньги на расселение из аварийного жилья. Оно должно было проводиться в прошлом году в рамках региональной адресной программы. Из-за финансовых упущений люди все еще вынуждены жить в старых домах, что опасно для их жизни и здоровья. Следователи считают, что чиновники Минстроя существенно нарушили права жильцов.