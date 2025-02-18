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Posted 18 февраля, 08:06

Published 18 февраля, 08:06

Modified 18 февраля, 08:08

Updated 18 февраля, 08:08

Из-за опасных жилищных условий следователи возбудили дело против пермского Минстроя

Из-за опасных жилищных условий следователи возбудили дело против пермского Минстроя

18 февраля 2025, 08:06
Фото: 1MI.
СКР подозревает в халатности региональное Министерство строительства.

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности в отношении Министерства строительства Пермского края и муниципальных образований. сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники органов установили, что чиновники не освоили в полном объеме бюджетные деньги на расселение из аварийного жилья. Оно должно было проводиться в прошлом году в рамках региональной адресной программы. Из-за финансовых упущений люди все еще вынуждены жить в старых домах, что опасно для их жизни и здоровья. Следователи считают, что чиновники Минстроя существенно нарушили права жильцов.

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства дела. Расследование находится на особом контроле начальника регионального следственного управления Дениса Головкина.

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#Минстрой#Чиновники#Жилье
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