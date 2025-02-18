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Posted 18 февраля, 09:30

Published 18 февраля, 09:30

Modified 18 февраля, 10:03

Updated 18 февраля, 10:03

Из-за опаздывающей на самолет в Питер пассажирки эвакуировали пермский аэропорт

Из-за опаздывающей на самолет в Питер пассажирки эвакуировали пермский аэропорт

18 февраля 2025, 09:30
Фото: properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Полиция проводит проверку.

Опаздывающая на рейс пассажирка, чтобы успеть на самолет в Москву нажала на кнопку пожарной сигнализации в аэропорту Перми. Речевой информатор предложил находящимся на аэровокзале покинуть здание.

Инцидент произошел сегодня утром, 18 февраля. В 8:00 в Линейное отделение полиции аэропорта поступило сообщение, о том, что девушка нажала на кнопку пожарной сигнализации, в связи с опозданием на рейс. Сейчас проводится проверка.

В транспортной полиции журналистам рассказали, что девушка 1998 года рождения планировала улететь в Питер в 6:03, но как раз на этот рейс не успела. В итоге она отправилась в Москву в 8:30.

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