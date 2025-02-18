Из-за опаздывающей на самолет в Питер пассажирки эвакуировали пермский аэропорт

Posted 18 февраля, 09:30
Published 18 февраля, 09:30
Modified 18 февраля, 10:03
Updated 18 февраля, 10:03
Опаздывающая на рейс пассажирка, чтобы успеть на самолет в Москву нажала на кнопку пожарной сигнализации в аэропорту Перми. Речевой информатор предложил находящимся на аэровокзале покинуть здание.
Инцидент произошел сегодня утром, 18 февраля. В 8:00 в Линейное отделение полиции аэропорта поступило сообщение, о том, что девушка нажала на кнопку пожарной сигнализации, в связи с опозданием на рейс. Сейчас проводится проверка.
В транспортной полиции журналистам рассказали, что девушка 1998 года рождения планировала улететь в Питер в 6:03, но как раз на этот рейс не успела. В итоге она отправилась в Москву в 8:30.