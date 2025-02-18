Коллекция интерьерных предметов со скидкой до 60% в «ПЯТЁРОЧКЕ»

Согласно условиям, покупателям начисляются электронные наклейки за каждые 200 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба». Эти бонусы также можно получить при покупке товаров партнеров. Для приобретения коллекционного предмета со скидкой нужно накопить минимум десять электронных наклеек. Количество бонусов можно посмотреть на чеке или в мобильном приложении «Пятёрочка». Помимо этого, товары из коллекции доступны для покупки за полную стоимость.