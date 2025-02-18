Коллекция интерьерных предметов со скидкой до 60% в «ПЯТЁРОЧКЕ»

Posted 18 февраля, 14:46
Published 18 февраля, 14:46
Modified 18 февраля, 14:48
Updated 18 февраля, 14:48
Согласно условиям, покупателям начисляются электронные наклейки за каждые 200 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба». Эти бонусы также можно получить при покупке товаров партнеров. Для приобретения коллекционного предмета со скидкой нужно накопить минимум десять электронных наклеек. Количество бонусов можно посмотреть на чеке или в мобильном приложении «Пятёрочка». Помимо этого, товары из коллекции доступны для покупки за полную стоимость.
Коллекция представлена двадцатью уникальными предметами, среди которых — изящные кружки из фарфора и керамики, ароматические свечи, вазы, различные фигурки, а также диффузоры и бокалы с необычным дизайном. Все эти аксессуары станут прекрасным подарком для близких или стильным украшением вашего интерьера.
Помимо этого, в рамках акции можно принять участие в увлекательной онлайн-игре, которая доступна в приложении торговой сети. Игрокам предстоит зарабатывать звездочки и получать бонусы за прохождение квестов разного уровня сложности. Игровая валюта позволяет получить доступ к бонусам и призам, а также быстрее собрать коллекцию акционных предметов в метавселенной.
Более подробно с информацией об условиях акции и участия в ней можно узнать на сайте podarok.5ka.ru или в мобильном приложении торговой сети.