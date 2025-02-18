Компания «Уралкалий» сообщила о сокращении производства во 2-м квартале 2025 года

Posted 18 февраля, 09:31
Published 18 февраля, 09:31
Modified 18 февраля, 09:33
Updated 18 февраля, 09:33
Предполагается, что объемы производства во втором квартале 2025 года сократятся как минимум на 300 тысяч тонн в результате проведения во втором и третьем кварталах плановых остановочных ремонтов на рудниках БКПРУ-2, БКПРУ-4 и СКРУ-3. Показатель сокращения производства в третьем квартале будет определяться в рамках проведения ремонтных работ.
В этом году «Уралкалий» намерен нарастить объем поставок производителям сложных удобрений и предприятиям АПК минимум на 400 тысяч тонн. Такие планы связаны с ростом спроса на внутреннем рынке, являющемся для компании приоритетным.
Все эти мероприятия и благоприятная конъюнктура спроса на внутреннем и глобальном рынках, начавшаяся в 2024 году и продолжающаяся в 2025-м, повлекли за собой рост спроса со стороны зарубежных покупателей. Сейчас компания практически полностью законтрактовала свои объемы экспорта на первую половину 2025 года.
Напомним, ПАО «Уралкалий» является одним из мировых лидеров по производству и экспорту калия. Компания входит в Группу «Уралхим». Производственные активы предприятия включают в себя пять рудников и семь обогатительных фабрик, которые находятся на территории Прикамья — в Соликамске и Березниках.