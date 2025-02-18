Компания «Уралкалий» сообщила о сокращении производства во 2-м квартале 2025 года

Все эти мероприятия и благоприятная конъюнктура спроса на внутреннем и глобальном рынках, начавшаяся в 2024 году и продолжающаяся в 2025-м, повлекли за собой рост спроса со стороны зарубежных покупателей. Сейчас компания практически полностью законтрактовала свои объемы экспорта на первую половину 2025 года.