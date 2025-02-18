Корпорация МСП: Малый и средний бизнес сможет реализовать 250 проектов в туризме

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, речь идет о специальной бирже, где удалось объединить спрос регионов и предложения бизнеса по воплощению турпроектов по всей России. Каждый инвестиционный проект сотрудники корпорации при поддержке местных властей помогают структурировать для привлечения банковского финансирования, подобрать и оформить площадки для реализации. Исаевич напоминает, что предпринимателям также предлагается комплекс федеральных и региональных инструментов развития — около 70 финансовых и нефинансовых механизмов. Предпринимателю остается только выбрать подходящие для его компании и отправить на них заявки.