Корпорация МСП: Малый и средний бизнес сможет реализовать 250 проектов в туризме

Posted 18 февраля, 14:51
Published 18 февраля, 14:51
Modified 18 февраля, 14:51
Updated 18 февраля, 14:51
Как сообщает rostovgazeta.ru, за полгода работы сервиса им воспользовались 38 регионов. Самый большой спрос со стороны субъектов России — в гостиницах, кемпингах и глэмпингах (86 объектов), многофункциональных зонах дорожного сервиса (41 объект).
С момента запуска в работу сервиса через него также подано свыше 100 заявок от организаций малого и среднего предпринимательства на создание объектов туристической инфраструктуры. Примерно 40% из них на общую сумму инвестиций более 11 миллиардов рублей Корпорация МСП и субъекты РФ приняли на комплексное сопровождение. Три проекта на 4,2 миллиарда рублей суммарно к настоящему моменту структурированы и переданы в банки.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, речь идет о специальной бирже, где удалось объединить спрос регионов и предложения бизнеса по воплощению турпроектов по всей России. Каждый инвестиционный проект сотрудники корпорации при поддержке местных властей помогают структурировать для привлечения банковского финансирования, подобрать и оформить площадки для реализации. Исаевич напоминает, что предпринимателям также предлагается комплекс федеральных и региональных инструментов развития — около 70 финансовых и нефинансовых механизмов. Предпринимателю остается только выбрать подходящие для его компании и отправить на них заявки.
Среди предприятий малого и среднего бизнеса, обратившихся к сервису «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», стоит выделить одну столичную компанию, которая создает федеральную сеть глэмпингов, с объемом собственных инвестиций 100 миллионов рублей. Для реализации проекта она нашла земельные участки посредством использования цифровой платформы МСП.РФ. Корпорация МСП, изучив запрошенные характеристики, нашла для данного бизнеса порядка 50 вариантов в 10 субъектах РФ. На сегодняшний день инвестор уже приступил к подготовке пакетов документов по четырем участкам для заключения инвестсоглашения с Московской областью и оформления их без торгов.
Стоит отметить, что сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» Корпорация МСП запустила в работу в 2024 году на цифровой платформе МСП.РФ, чтобы предприниматели получили доступ к информации о нуждах регионов в создании объектов туристической инфраструктуры, смогли воспользоваться региональными и федеральными инструментами поддержки инвестпроектов с опцией сопровождения, направить заявку на реализацию собственного проекта в сфере туризма.