properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 13:22

Published 18 февраля, 13:22

Modified 18 февраля, 13:24

Updated 18 февраля, 13:24

Минстрой Прикамья заявил, что общий объем средств на расселение освоен полностью

Минстрой Прикамья: Общий объем средств на расселение освоен полностью

18 февраля 2025, 13:22
Фото: 1MI.

Минстрой Прикамья заявил, что общий объем средств на расселение освоен полностью

Сюжет
Возле кормушки
В краевом минстрое прокомментировали возбуждение уголовного дела относительно чиновников ведомства.

В краевом Минстрое прокомментировали возбуждение уголовного дела о халатности. Министерство строительства озвучило пермским СМИ, что есть информация только о проведении доследственной проверки.

В ее рамках ведомство предоставило данные о том, что общий объем средств на расселение аварийного жилья из бюджета в плановом периоде 2024 года освоен полностью. Исключение составили сэкономленные при проведении конкурсов средства, а также изначально запланированные расходы на 2025 год.

«В Пермском крае полностью выполнен план — расселено более 73 тыс. кв. метров аварийного жилья, место жительства сменили 5 тыс. человек. В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ будут расселяться жилые помещения, признанные аварийными после 1 января 2017 года», — сообщают в минстрое.

Напомним, что ранее Следственное Управление СКР по Пермскому краю сообщило, что возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении Министерства строительства Пермского края и муниципальных образований.

Сотрудники органов установили, что чиновники не освоили в полном объеме бюджетные деньги на расселение из аварийного жилья. Оно должно было проводиться в прошлом году в рамках региональной адресной программы.

#Происшествия#Экономика#Возле кормушки#Пермь#Су скр#Министерство строительства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика