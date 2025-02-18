Минстрой Прикамья: Общий объем средств на расселение освоен полностью

Posted 18 февраля, 13:22
Published 18 февраля, 13:22
Modified 18 февраля, 13:24
Updated 18 февраля, 13:24
В краевом Минстрое прокомментировали возбуждение уголовного дела о халатности. Министерство строительства озвучило пермским СМИ, что есть информация только о проведении доследственной проверки.
В ее рамках ведомство предоставило данные о том, что общий объем средств на расселение аварийного жилья из бюджета в плановом периоде 2024 года освоен полностью. Исключение составили сэкономленные при проведении конкурсов средства, а также изначально запланированные расходы на 2025 год.
«В Пермском крае полностью выполнен план — расселено более 73 тыс. кв. метров аварийного жилья, место жительства сменили 5 тыс. человек. В рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ будут расселяться жилые помещения, признанные аварийными после 1 января 2017 года», — сообщают в минстрое.
Напомним, что ранее Следственное Управление СКР по Пермскому краю сообщило, что возбудило уголовное дело по факту халатности в отношении Министерства строительства Пермского края и муниципальных образований.
Сотрудники органов установили, что чиновники не освоили в полном объеме бюджетные деньги на расселение из аварийного жилья. Оно должно было проводиться в прошлом году в рамках региональной адресной программы.