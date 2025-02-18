Минстрой Прикамья: Общий объем средств на расселение освоен полностью

В ее рамках ведомство предоставило данные о том, что общий объем средств на расселение аварийного жилья из бюджета в плановом периоде 2024 года освоен полностью. Исключение составили сэкономленные при проведении конкурсов средства, а также изначально запланированные расходы на 2025 год.