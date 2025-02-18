На пермских светофорах светятся буквы «РУ», «АУ», «ОУ». Что это?

На ключевых участках пермских дорог обновили светофорное оборудование, сообщает администрация губернатора. Теперь оно показывает буквы: «РУ», «АУ», «ОУ», символы «–» и мигающее 199. Так, «умная» техника делает движение более безопасным и удобным. У каждой картинки свое значение: