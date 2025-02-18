properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 10:13

Published 18 февраля, 10:13

Modified 18 февраля, 10:15

Updated 18 февраля, 10:15

На пермских светофорах светятся буквы «РУ», «АУ», «ОУ». Что это?

На пермских светофорах светятся буквы «РУ», «АУ», «ОУ». Что это?

18 февраля 2025, 10:13
Фото: 1MI.
На светофорах на важных дорожных участках Перми включили новые обозначения.

На ключевых участках пермских дорог обновили светофорное оборудование, сообщает администрация губернатора. Теперь оно показывает буквы: «РУ», «АУ», «ОУ», символы «–» и мигающее 199. Так, «умная» техника делает движение более безопасным и удобным. У каждой картинки свое значение:

  • «РУ» или «ОУ» — ручное или операторское управление. Специалисты Центра безопасности дорожного движения Пермского края регулируют работу светофора и сокращают количество пробок.
  • «АУ» — адаптивное управление. Такой светофор сам анализирует трафик и корректирует длительность сигнала в зависимости от загруженности перекрестка.
  • «–» или мигающее 199 — в этом случае светофором управляет пешеход, нажимая кнопку.

Это новшество призвано сделать работу светофоров эффективнее. «Умная» техника уже установлена на Компросе, улицах Ленина и Строителей. Позднее оборудование появится и на других перекрестках города.

Читайте также:
В выходные ограничат движение на КомпросеВ мэрии официально сменился глава департамента дорог и благоустройстваВ Перми появились автобусы и трамваи под знаком «80-летия Победы»
#Дороги#Движение#Транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика