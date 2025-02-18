На пермских светофорах светятся буквы «РУ», «АУ», «ОУ». Что это?

Posted 18 февраля, 10:13
Published 18 февраля, 10:13
Modified 18 февраля, 10:15
Updated 18 февраля, 10:15
На ключевых участках пермских дорог обновили светофорное оборудование, сообщает администрация губернатора. Теперь оно показывает буквы: «РУ», «АУ», «ОУ», символы «–» и мигающее 199. Так, «умная» техника делает движение более безопасным и удобным. У каждой картинки свое значение:
Это новшество призвано сделать работу светофоров эффективнее. «Умная» техника уже установлена на Компросе, улицах Ленина и Строителей. Позднее оборудование появится и на других перекрестках города.