Новый речной маршрут от Перми до Сарапула запустят в этом году

Posted 18 февраля, 09:02
Published 18 февраля, 09:02
Modified 18 февраля, 09:05
Updated 18 февраля, 09:05
В 2025 году власти запустят водное сообщение между Пермью и Сарапулом в рамках федерального проекта «Речные магистрали». Об этом сообщил глава Прикамья в своем телеграм-канале.
В планах администрации края также продлить речное сообщение до Краснокамска и увеличить количество суден. Так, Минтранс заключит договор на строительство электрохода «Москва 2.0». Также пермяков ждет реконструкция участка набережной Камы от ТЦ «Речник».
Напомним, в прошлом году был запущен речной электрокатамаран «Экоход-2» по маршруту «Пермь — Закамск». Перевозкой пассажиров занимается компания АО «Водоходъ. Пассажирский порт».