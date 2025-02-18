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Posted 18 февраля, 09:02

Published 18 февраля, 09:02

Modified 18 февраля, 09:05

Updated 18 февраля, 09:05

Новый речной маршрут от Перми до Сарапула запустят в 2025 году

Новый речной маршрут от Перми до Сарапула запустят в этом году

18 февраля 2025, 09:02
Фото: 1MI.

Новый речной маршрут от Перми до Сарапула запустят в 2025 году

В администрации рассказали о планах развития водного транспорта.

В 2025 году власти запустят водное сообщение между Пермью и Сарапулом в рамках федерального проекта «Речные магистрали». Об этом сообщил глава Прикамья в своем телеграм-канале.

В планах администрации края также продлить речное сообщение до Краснокамска и увеличить количество суден. Так, Минтранс заключит договор на строительство электрохода «Москва 2.0». Также пермяков ждет реконструкция участка набережной Камы от ТЦ «Речник».

Напомним, в прошлом году был запущен речной электрокатамаран «Экоход-2» по маршруту «Пермь — Закамск». Перевозкой пассажиров занимается компания АО «Водоходъ. Пассажирский порт».

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#Пермь#Минтранс#Водный транспорт
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