Оператору Кунгурской пещеры вернули земельный участок

Posted 18 февраля, 02:58
Published 18 февраля, 02:58
Modified 18 февраля, 03:40
Updated 18 февраля, 03:40
Арбитражный суд Пермского края встал на сторону оператора Кунгурской ледяной пещеры ООО «Сталагмит-Экскурс» в споре с региональным Минимущества. Ведомство расторгло договор аренды участка возле природного объекта, однако это решение признано незаконным, пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебное делопроизводство.
«Сталагмит-Экскурс» получил землю в аренду на 10 лет для использования в рекреационных целях. После осмотра министерство посчитало, что участок не используется по назначению, и расторгло договор аренды. Речь идет о территории, по которой проходит экскурсионная тропа, также на спорном участке расположен входной туннель в пещеру.
Минимущества считает, что оператор нарушил условия договора аренды, так как на участке стоят несколько капитальных зданий, а разрешения на их строительство оператору не выдавали. В «Сталагмит-Экскурс» же заметили, договор может быть расторгнут только в судебном порядке, поскольку заключен на аренду публичного участка и на срок более пяти лет. При этом два сооружения, которые использовались для размещения горной службы и проката одежды, являются некапитальными объектами и уже демонтированы. Остальные были построены задолго до заключения договора аренды.
Суд с доводами «Сталагмит-Экскурс» согласился. Также в решении отмечается, что поскольку капитальные объекты были построены еще во времена СССР, их нахождение на участке не может трактоваться как существенное нарушение условий договора аренды. При этом Градостроительный кодекс, которым была установлена обязанность получения разрешения на строительство объектов и ввод их в эксплуатацию, был принят только в 2004 году, а действующее законодательство не запрещает арендатору пользоваться законно построенными объектами.
Минимущества собирается обжаловать решение.