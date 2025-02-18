Оператору Кунгурской пещеры вернули земельный участок

Минимущества считает, что оператор нарушил условия договора аренды, так как на участке стоят несколько капитальных зданий, а разрешения на их строительство оператору не выдавали. В «Сталагмит-Экскурс» же заметили, договор может быть расторгнут только в судебном порядке, поскольку заключен на аренду публичного участка и на срок более пяти лет. При этом два сооружения, которые использовались для размещения горной службы и проката одежды, являются некапитальными объектами и уже демонтированы. Остальные были построены задолго до заключения договора аренды.