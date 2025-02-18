Пермскую общественницу обвинили в клевете на судью

Posted 18 февраля, 12:40
Published 18 февраля, 12:40
Modified 18 февраля, 17:52
Updated 18 февраля, 17:52
Пермский краевой суд из-за неявки подсудимой отложил рассмотрение апелляционной жалобы на решение по уголовному делу о клевете на судью Нытвенского районного суда (ПСП в Оханске) Любови Волковой, сообщили журналисту Properm.ru в суде. В декабре прошлого года судья Свердловского районного суда Татьяна Мейлер вынесла решение о назначении обвиняемой мер медицинского характера — принудительного лечения в стационаре. Подсудимая с этим не согласилась. Следующее заседание назначено на ближайшую пятницу, 21 февраля, дело рассматривается в закрытом режиме.
Как стало известно журналисту Properm.ru, речь идет о высказанных публично в зале суда и в социальных сетях заявлениях во время рассмотрения административного иска общественницы Ирины Пономаревой к органам местной и государственной власти. Дело рассматривалось в 2023–2024 годах. Активистка просила признать публичные слушания об исполнении бюджета Оханского городского округа несостоявшимися. В удовлетворении иска было отказано в феврале 2024 года. Ответчиками по иску активистки проходили прокурор Оханского района, начальник ОМВД, председатель думы, депутаты и глава Оханска Дмитрий Байдин. После чего общественница во всеуслышание заявила о причастности рассматривавшей дело судьи Волковой к коррупционным действиям.
После громких заявлений в отношении активистки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 298.1 УК РФ «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации».
Уголовное дело о клевете на судью начали рассматривать в Свердловском районном суде в декабре. По информации Properm.ru, сама Ирина Пономарева в процессе не участвовала, в ее интересах выступали адвокат и законный представитель. В зале суда было заявлено, что у общественницы и ранее был установлен определенный диагноз, но от лечения она уклонялась. В результате суд применил к обвиняемой меры медицинского характера. Как журналисту Properm.ru пояснила сама Ирина Пономарева, она не будет давать никаких комментариев по данной истории. «Я много что обжалую в судах. Не хочу, чтобы эта ситуация обсуждалась публично», — сообщила она.
Для Ирины Пономаревой это не первое рассматриваемое дело. Ранее глава Оханска Дмитрий Байдин подавал на нее иск о клевете. Сама общественница за последние пять лет подала несколько десятков исков к муниципальным и государственным органам власти, органам местного самоуправления, силовым структурам и иным организациям, оспаривая различные их действия, решения, либо бездействие. В большинстве случаев в удовлетворении требований ей было отказано, либо иски не рассматривались.