Пермскую общественницу обвинили в клевете на судью

Уголовное дело о клевете на судью начали рассматривать в Свердловском районном суде в декабре. По информации Properm.ru, сама Ирина Пономарева в процессе не участвовала, в ее интересах выступали адвокат и законный представитель. В зале суда было заявлено, что у общественницы и ранее был установлен определенный диагноз, но от лечения она уклонялась. В результате суд применил к обвиняемой меры медицинского характера. Как журналисту Properm.ru пояснила сама Ирина Пономарева, она не будет давать никаких комментариев по данной истории. «Я много что обжалую в судах. Не хочу, чтобы эта ситуация обсуждалась публично», — сообщила она.