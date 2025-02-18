Прокурор Пермского края огласил заключение по делу об убитом мальчике из чемодана

Posted 18 февраля, 06:42
Published 18 февраля, 06:42
Modified 18 февраля, 07:31
Updated 18 февраля, 07:31
Сегодня, 18 февраля, в Пермском краевом суде начали рассматривать уголовное дело об убийстве «мальчика из чемодана». Две недели назад обвиняемой в убийстве сына Ирине Шатовой продлили срок содержания под стражей в СИЗО еще на три месяца, до 28 апреля. Государственный обвинитель Светлана Плотникова просила оставить Шатову под стражей на полгода.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, сегодня в процессе зачитали обвинительное заключение по делу о жестокой расправе с девятилетним ребенком. Заключение оглашал прокурор Пермского края Павел Бухтояров.
На заседание явились потерпевшие по делу — отец и свекровь Шатовой. В начале заседания судья Иван Кротов подробно остановился на правах и обязанностях участников процесса.
Шатова заявила, что ничего против участия в процессе СМИ не имеет. Как сообщил в речи прокурор края, уже убитому ребёнку она нанесла не менее 36 ударов ножом. До этого она задушила мальчика зарядкой от смартфона. Вину она признает.
Родители Ирины и ее мужа не общаются между собой. «Дочка всё-таки, что теперь, отказаться от нее теперь», — сказал отец Шатовой Валерий Давыдов журналистам.
Любовь Шатова на допросе рассказывала, что она — мать бывшего мужа обвиняемой. Отношения с бывшей невесткой до случившегося были нормальными. Последний раз женщина видела внука 28 июня. 5 июля они последний раз созвонились с мальчиком, 11 июля бабушка хотела забрать ребенка.
Об убийстве Любовь узнала в день трагедии, ей позвонил неизвестный и сказал, что пропала Ирина и внук. Звонил некий Максим. Она сразу приехала в город с дачи, а уже дома узнала, что приезжала полиция, поскольку Ирина и мальчик были прописаны в ее квартире. Потом силовики показали ей фото Ирины с чемоданом с камер наблюдения и женщина узнала бывшую невестку. Полиция сообщила о смерти внука ее младшему сыну Любови Николаю.
Раньше ничего плохого женщина не замечала, рассказывает, что ребенок был очень привязан к матери. «После смерти внука все как ком», — рассказывает Любовь Шатова. На вопрос гособвинителя Плотниковой о работе Ирины Шатова сказала, что та сначала работала из дома, потом сняла офис в Жемчужине. Но чем именно занималась бывшая невестка, женщина не знает.
Любовь не стала заявлять гражданских исков к бывшей невестке. Адвокат заранее принес извинения за некорректные вопросы и спросил об отношениях ее сына и Ирины. Женщина ответила, что он супругу очень любил. Они развелись по инициативе Ирины, рассказала свекровь. Но муж продолжал помогать Ирине, все время проводил с сыном. В период после развода он не работал, а в момент гибели ребенка его не было в стране. Он уехал из страны из-за развода, до трагедии отсутствовал три месяца.
«Ирина ездила на дачу, ходила на фитнес, приезжала с внуком на элитном такси. Ощущения, что у нее проблемы, не было», — рассказала Любовь. Лева любил маму, продолжала женщина. В детский сад мальчик не ходил, в школу тоже. Муж Ирины Сергей Шатов до развода работал, его жена сидела дома с Левой.
Валерий Давыдов — отец Шатовой — рассказал на допросе, что Ирина жила в их квартире, а они с женой — на даче. В вечер трагедии Ирину и Леву привезли домой с дачи. До этого они катались на лодке и гуляли. Вечером мама Ирины звонила внуку, все было хорошо. Утром родители женщины по телевизору увидели информацию, что полиция ищет Ирину. Стали звонить дочери, но телефон не отвечал.
Когда отец и мать женщины приехали в квартиру, все было раскидано. Они подумали, что возможно залезли воры. Валерий позвонил в полицию, после чего он уже в следствии опознал внука. Родители решили, что Ирины тоже нет в живых, уже потом от следователя они узнали о проблемах дочери с работой и угрозах в ее адрес.
Отец Шатовой подтвердил, что Лева был очень привязан к маме, с бабушками и дедушками ребенок проводил немного времени. Также Валерий Давыдов подтвердил, что внук не ходил в школу — Ирина занималась с ним сама. Про работу родителям она особо не рассказывала, за помощью к ним не обращалась. По словам отца подсудимой, они с супругой были уверена, что дочь покончила с собой, потому что не могли поверить, что она убила сына и с собой ничего не сделала.
Что касается семейной жизни дочери, Давыдов считает, что она не складывалась и назвал бывшего супруга Ирины тунеядцем. При этом, по данным Properm.ru, Сергей Шатов считался одним из самых успешных менеджеров в автобизнесе. Давыдов не отрицал, что изначально Сергей много работал, но с начала СВО уволился, потом развелся, потом уехал из страны.
Ирину Шатову задержали 13 июля прошлого года в подсобке гостиницы «Жемчужина» на бульваре Гагарина, где она скрывалась от полиции. Раньше в этом здании у женщины был офис, и она хорошо знала расположение лестниц и помещений. Утром 11 июля бездомный обнаружил на контейнерной площадке чемодан с телом ребенка, полиция увидела на записях с уличных камер бредущую по городу женщину.
Изначально своей вины она не признавала, рассказывая о коллекторах. Но через сутки после задержания Шатова полностью признала вину и рассказала, что причиной убийства стали огромные долги — она назвала сумму в три миллиона, но это был только ее долг перед банками. Также Шатова рассказывала в суде, что в месяц зарабатывает не менее 100 тыс. рублей — она занималась трейдингом на бирже.