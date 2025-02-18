Прокурор Пермского края огласил заключение по делу об убитом мальчике из чемодана

Отец Шатовой подтвердил, что Лева был очень привязан к маме, с бабушками и дедушками ребенок проводил немного времени. Также Валерий Давыдов подтвердил, что внук не ходил в школу — Ирина занималась с ним сама. Про работу родителям она особо не рассказывала, за помощью к ним не обращалась. По словам отца подсудимой, они с супругой были уверена, что дочь покончила с собой, потому что не могли поверить, что она убила сына и с собой ничего не сделала.



Что касается семейной жизни дочери, Давыдов считает, что она не складывалась и назвал бывшего супруга Ирины тунеядцем. При этом, по данным Properm.ru, Сергей Шатов считался одним из самых успешных менеджеров в автобизнесе. Давыдов не отрицал, что изначально Сергей много работал, но с начала СВО уволился, потом развелся, потом уехал из страны.