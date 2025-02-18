Стало известно, когда в Пермь придет весенняя погода

Posted 18 февраля, 02:21
Published 18 февраля, 02:21
Modified 18 февраля, 02:23
Updated 18 февраля, 02:23
В конце февраля есть вероятность возвращение дневных оттепелей. Однако они вряд ли будут такими сильными, как 1–2 февраля, когда даже среднесуточная температура была выше нуля, рассказал Properm.ru профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
Пока же в Перми устойчивые, но несильные морозы. Днем 18 февраля в краевой столице ожидается около -12°С, с 19 по 21 февраля ночью -21…-19°С, днём -12…-10°С, сообщает телеграм-канал «О погоде из первых рук».
Когда придет полноценная весна, пока говорить рано, по крайней мере, если считать весной сход снега. «У нас всего один случай в ряду наблюдений когда сход снега был в марте — это 2023 год, все остальное — это апрель», — говорит Андрей Шихов.