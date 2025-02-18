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Posted 18 февраля, 12:43

Published 18 февраля, 12:43

Modified 18 февраля, 12:45

Updated 18 февраля, 12:45

Стартовала регистрация на самое масштабное спортивное событие в Перми

Стартовала регистрация на самое масштабное спортивное событие в Перми

18 февраля 2025, 12:43
Фото: 1MI.
Началась регистрация на Пермский марафон.

Организаторы Международного осеннего марафона объявили прием заявок. В этом году мероприятие пройдет 6–7 сентября, сообщает мэрия Перми.

Состязания включат традиционные дистанции: на 5, 10, 21,1 и 42,2 километра. Кроме того, впервые состоится забег на 2025 метров в честь нового звания Перми «Молодёжная столица России — 2025». Участвовать может любой желающий. Регистрация бегунов проводится на сайте RussiaRunning. Там опубликовано 20 тысяч слотов.

Также в этом году пройдут спутники Пермского марафона: культурный забег «РУТС», «Спартаковская миля» в парке «Счастье есть», «Пермь Трэил» и «Счастливый забег» на набережной. Подробности об этих соревнованиях скоро опубликуют в группе Пермского марафона во Вконтакте.

В прошлом году победителями главного забега стали челябинец Алексей Реунков и Татьяна Арясова из Чебоксар.

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#Спорт#Бег#Марафон
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