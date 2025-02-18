Стартовала регистрация на самое масштабное спортивное событие в Перми

Также в этом году пройдут спутники Пермского марафона: культурный забег «РУТС», «Спартаковская миля» в парке «Счастье есть», «Пермь Трэил» и «Счастливый забег» на набережной. Подробности об этих соревнованиях скоро опубликуют в группе Пермского марафона во Вконтакте.