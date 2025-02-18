Судья с 25-летним стажем Валентина Нешатаева умерла в Пермском крае

Юриста не стало 16 февраля. Валентина Ивановна более 25 лет проработала в судебной системе. В 1974 году ее избрали народным судьей, в дальнейшем она избиралась на эту должность еще пять раз. Валентина Ивановна специализировалась на подростковой преступности и осуществляла учет и контроль за поведением условно осужденных.