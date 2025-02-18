Судья с 25-летним стажем Валентина Нешатаева умерла в Пермском крае

Posted 18 февраля, 06:04
Published 18 февраля, 06:04
Modified 18 февраля, 06:06
Updated 18 февраля, 06:06
Ушла из жизни судья в почетной отставке Валентина Нешатаева. Ей было 86 лет, сообщает пресс-служба Кудымкарского городского суда.
Юриста не стало 16 февраля. Валентина Ивановна более 25 лет проработала в судебной системе. В 1974 году ее избрали народным судьей, в дальнейшем она избиралась на эту должность еще пять раз. Валентина Ивановна специализировалась на подростковой преступности и осуществляла учет и контроль за поведением условно осужденных.
Валентина Нешатаева публиковала в СМИ статьи о профилактике преступности среди несовершеннолетних, освещала рассмотренные дела, повышая уровень правовой культуры граждан. Будучи судьей в отставке она являлась членом квалификационной коллегии судей Коми-Пермяцкого автономного округа.