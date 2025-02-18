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Posted 18 февраля, 10:15

Published 18 февраля, 10:15

Modified 18 февраля, 10:32

Updated 18 февраля, 10:32

Тигры, львы и сильнейшие теннисисты. В Перми прошел благотворительный турнир

Тигры, львы и сильнейшие теннисисты. В Перми прошел благотворительный турнир

18 февраля 2025, 10:15
Фото: Кирилл Козлов для properm.ru.
Собранные средства пойдут на поддержку «Игр победителей» — ежегодного спортивного проекта для детей, победивших рак.

В воскресенье, 16 февраля, в Перми прошел уникальный благотворительный турнир по большому теннису «Кубок мира». Организаторами выступили благотворительный фонд «Берегиня» и теннисный клуб «Теннис Парк». Мероприятие проходило при поддержке ключевого института инвестразвития в регионе — «Фонда развития Пермского края» и его дочерней структуры «Пермь Экспо».

Событие было приурочено к Международному дню детей, больных раком (в этом году отмечался 15 февраля).

Торжественное открытие турнира
Торжественное открытие турнира. Фото: Кирилл Козлов

В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов. Как рассказал организатор Александр Втюрин, таких турниров в Перми больше никто не проводит. «Идея турнира родилась несколько лет назад и с появлением площадки „Теннис Парка“ была воплощена в жизнь. Это уже второй турнир, и с уверенностью можно сказать, что он стал традиционным, ежегодным благотворительным турниром», — поделился Александр Втюрин.

Организатор турнира Александр Втюрин
Организатор турнира Александр Втюрин. Фото: Кирилл Козлов

На торжественном открытии директор БФ Татьяна Голубаева пожелала удачи участникам турнира и вручила памятные сувениры. Кроме того, составили «компанию» спортсменам и гостям лёвушка и тигрёнок в спортивных повязках. Это часть фондового «зоопарка»: мультяшные животные «сопровождают» и другие события «Берегини». Так, в офисах компаний, которые совершают благотворительные взносы ежемесячно, стоят фигурки енотика в красном плаще.

Те самые милые звери, ставшие символом состязаний
Те самые милые звери, ставшие символом состязаний. Фото: Пресс-служба «ФРПК»

Собранные на «Кубке мира» средства пойдут на другой спортивный проект фонда — «Игры победителей». Как рассказала Татьяна Голубаева, это соревнования для детей, победивших рак. Взрослые и дети проведут вместе выходные, чтобы заново узнать друг друга после тяжелого периода лечения.

«Игры победителей» — спортивные состязания для детей, которые перенесли онко-заболевания. В этом году они пройдут в СК им. Сухарева 17 апреля. В соревнованиях примут участие 80 детей со всего Пермского края. Вот так от взрослых спортсменов на этом турнире поддержка переходит к детям, которым спорт помогает вернуться к полноценной жизни после перенесённой тяжёлой болезни. Мне это кажется очень символичным, значимым», — отметила Татьяна Голубаева.

Фото: Кирилл Козлов

Все участники и призеры получили значки в форме веселых животных, которые напомнят о добром деле. Рисунки детей-подопечных фонда стали декором призовых сувенирных тарелок, которые достались чемпионам.

Вот такие значки получили участники турнира
Футболки спортсменов тоже оформлены детскими рисунками
Фото: Кирилл Козлов
#Спорт#Общество#Благотворительность
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