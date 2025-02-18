Тигры, львы и сильнейшие теннисисты. В Перми прошел благотворительный турнир

В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов. Как рассказал организатор Александр Втюрин, таких турниров в Перми больше никто не проводит. «Идея турнира родилась несколько лет назад и с появлением площадки „Теннис Парка“ была воплощена в жизнь. Это уже второй турнир, и с уверенностью можно сказать, что он стал традиционным, ежегодным благотворительным турниром», — поделился Александр Втюрин.