Тигры, львы и сильнейшие теннисисты. В Перми прошел благотворительный турнир

Posted 18 февраля, 10:15
Published 18 февраля, 10:15
Modified 18 февраля, 10:32
Updated 18 февраля, 10:32
В воскресенье, 16 февраля, в Перми прошел уникальный благотворительный турнир по большому теннису «Кубок мира». Организаторами выступили благотворительный фонд «Берегиня» и теннисный клуб «Теннис Парк». Мероприятие проходило при поддержке ключевого института инвестразвития в регионе — «Фонда развития Пермского края» и его дочерней структуры «Пермь Экспо».
Событие было приурочено к Международному дню детей, больных раком (в этом году отмечался 15 февраля).
В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов. Как рассказал организатор Александр Втюрин, таких турниров в Перми больше никто не проводит. «Идея турнира родилась несколько лет назад и с появлением площадки „Теннис Парка“ была воплощена в жизнь. Это уже второй турнир, и с уверенностью можно сказать, что он стал традиционным, ежегодным благотворительным турниром», — поделился Александр Втюрин.
На торжественном открытии директор БФ Татьяна Голубаева пожелала удачи участникам турнира и вручила памятные сувениры. Кроме того, составили «компанию» спортсменам и гостям лёвушка и тигрёнок в спортивных повязках. Это часть фондового «зоопарка»: мультяшные животные «сопровождают» и другие события «Берегини». Так, в офисах компаний, которые совершают благотворительные взносы ежемесячно, стоят фигурки енотика в красном плаще.
Собранные на «Кубке мира» средства пойдут на другой спортивный проект фонда — «Игры победителей». Как рассказала Татьяна Голубаева, это соревнования для детей, победивших рак. Взрослые и дети проведут вместе выходные, чтобы заново узнать друг друга после тяжелого периода лечения.
«Игры победителей» — спортивные состязания для детей, которые перенесли онко-заболевания. В этом году они пройдут в СК им. Сухарева 17 апреля. В соревнованиях примут участие 80 детей со всего Пермского края. Вот так от взрослых спортсменов на этом турнире поддержка переходит к детям, которым спорт помогает вернуться к полноценной жизни после перенесённой тяжёлой болезни. Мне это кажется очень символичным, значимым», — отметила Татьяна Голубаева.
Все участники и призеры получили значки в форме веселых животных, которые напомнят о добром деле. Рисунки детей-подопечных фонда стали декором призовых сувенирных тарелок, которые достались чемпионам.