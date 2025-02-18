Троих спасли на пожаре в Индустриальном районе Перми

Posted 18 февраля, 05:39
Published 18 февраля, 05:39
Modified 18 февраля, 05:41
Updated 18 февраля, 05:41
Сегодня, 18 февраля, около часа ночи в доме в Индустриальном районе случился пожар, сообщили в МЧС Прикамья.
Прибывшие на место ЧП спасатели застали в холле здания на ул. Мира, 30 сильное задымление. Сотрудники МЧС вывели трех человек на улицу: одного мужчину и двух женщин. Остальные жильцы вышли из дома сами по лестнице.
На пожаре погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 3 кв. м. Сейчас в ведомстве выясняют причины происшествия.