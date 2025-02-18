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Posted 18 февраля, 05:39

Published 18 февраля, 05:39

Modified 18 февраля, 05:41

Updated 18 февраля, 05:41

Троих спасли на пожаре в Индустриальном районе Перми

Троих спасли на пожаре в Индустриальном районе Перми

18 февраля 2025, 05:39
Фото: 1MI.
Спасли трех человек.

Сегодня, 18 февраля, около часа ночи в доме в Индустриальном районе случился пожар, сообщили в МЧС Прикамья.

Прибывшие на место ЧП спасатели застали в холле здания на ул. Мира, 30 сильное задымление. Сотрудники МЧС вывели трех человек на улицу: одного мужчину и двух женщин. Остальные жильцы вышли из дома сами по лестнице.

На пожаре погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила 3 кв. м. Сейчас в ведомстве выясняют причины происшествия.

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#Происшествие#Пожар#Мчс
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