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Posted 18 февраля, 04:50

Published 18 февраля, 04:50

Modified 18 февраля, 04:52

Updated 18 февраля, 04:52

«Уралкалий» проверяют после гибели двух человек в шахте

«Уралкалий» проверяют после гибели двух человек в шахте

18 февраля 2025, 04:50
Фото: mitsan.ru.
ЧП произошло из-за отслоения горной породы.

Государственная инспекция труда в Пермском крае проводит проверку в ПАО «Уралкалий» после гибели двух рабочих в шахте предприятия. В результате проверки руководство компании разработает меры по повышению безопасности своих сотрудников.

Трудинспекция даст оценку организации системы управления охраны труда, включая оценку профессиональных рисков совместно со службами охраны труда и промышленной безопасности «Уралкалия».
«Ход и результаты надзорного мероприятия находятся на моем личном контроле», — заявил глава краевой Госинспекции Олег Украинский.

13 февраля в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения породы получили смертельные травмы два работника рудника. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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#Чп#Уралкалий#Несчастный случай на работе
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