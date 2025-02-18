«Уралкалий» проверяют после гибели двух человек в шахте

Posted 18 февраля, 04:50
Published 18 февраля, 04:50
Modified 18 февраля, 04:52
Updated 18 февраля, 04:52
Государственная инспекция труда в Пермском крае проводит проверку в ПАО «Уралкалий» после гибели двух рабочих в шахте предприятия. В результате проверки руководство компании разработает меры по повышению безопасности своих сотрудников.
Трудинспекция даст оценку организации системы управления охраны труда, включая оценку профессиональных рисков совместно со службами охраны труда и промышленной безопасности «Уралкалия».
«Ход и результаты надзорного мероприятия находятся на моем личном контроле», — заявил глава краевой Госинспекции Олег Украинский.
13 февраля в руднике СКРУ-3 ПАО «Уралкалий» в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения породы получили смертельные травмы два работника рудника. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).