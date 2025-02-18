В Нытве просятся с погибшим на СВО командиром взвода мотострелкового отделения

Posted 18 февраля, 03:25
Published 18 февраля, 03:25
Modified 18 февраля, 03:27
Updated 18 февраля, 03:27
Капитан Михаил Казанцев из Нытвы погиб в ходе СВО. Прощание с ним состоится сегодня, 18 февраля, сообщает Администрация Нытвенского муниципального округа.
Михаил Казанцев служил командиром взвода в мотострелковом полку. 22 ноября 2024 года он погиб при выполнении боевой задачи. Прощание с капитаном состоится 18 февраля в деревне. Церемония начнется в 10:00 в Доме досуга по адресу д. Шумиха, ул. Советская, 1а, начало гражданской панихиды — в 11:00. Мужчина будет похоронен в Нытве.
Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее окончания неизвестны.