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Posted 18 февраля, 03:25

Published 18 февраля, 03:25

Modified 18 февраля, 03:27

Updated 18 февраля, 03:27

В Нытве просятся с погибшим на СВО командиром взвода мотострелкового отделения

В Нытве просятся с погибшим на СВО командиром взвода мотострелкового отделения

18 февраля 2025, 03:25
Фото: администрация Нытвенского муниципального округа.
Сюжет
Военная операция на Украине
Капитан Михаил Казанцев погиб в ноябре прошлого года.

Капитан Михаил Казанцев из Нытвы погиб в ходе СВО. Прощание с ним состоится сегодня, 18 февраля, сообщает Администрация Нытвенского муниципального округа.

Михаил Казанцев служил командиром взвода в мотострелковом полку. 22 ноября 2024 года он погиб при выполнении боевой задачи. Прощание с капитаном состоится 18 февраля в деревне. Церемония начнется в 10:00 в Доме досуга по адресу д. Шумиха, ул. Советская, 1а, начало гражданской панихиды — в 11:00. Мужчина будет похоронен в Нытве.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Сроки ее окончания неизвестны.

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#Военная операция на Украине#Сво#Некролог
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