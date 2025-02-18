В Перми появились автобусы и трамваи под знаком «80-летия Победы»

Между тем, в комментариях под постом пермяки пишут, что нужно обратить внимание на проблемы в транспортной сфере. Люди недовольны отсутствием урн на некоторых остановках, затянувшимся ремонтом путей на Мира, отменой оплаты проезда на наличку. «Интересно, как ветераны и дети войны, то есть пенсионеры, из других городов и деревень вынуждены мотаться к узким специалистам в Пермь, платить в общественном транспорте, когда наличку полностью отменяют? Многие пенсионеры не пользуются ни картами, ни смартфонами», — отмечает пермяк Петр Ильин.