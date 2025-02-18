В Перми появились автобусы и трамваи под знаком «80-летия Победы»

Posted 18 февраля, 06:35
Published 18 февраля, 06:35
Modified 18 февраля, 06:43
Updated 18 февраля, 06:43
К празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне пермские трамваи и автобусы оформили в особом стиле. Об этом рассказал мэр города Эдуард Соснин.
«Сейчас транспортные средства проходят подготовку и уже на этой неделе памятно оформленный автобус выйдет на маршрут №10 „микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный“, а вагон трамвая с бортовым номером 564 начнет курсировать по различным маршрутам города. 80-летие Великой Победы — важное событие для каждого из нас», — отметил глава города.
Между тем, в комментариях под постом пермяки пишут, что нужно обратить внимание на проблемы в транспортной сфере. Люди недовольны отсутствием урн на некоторых остановках, затянувшимся ремонтом путей на Мира, отменой оплаты проезда на наличку. «Интересно, как ветераны и дети войны, то есть пенсионеры, из других городов и деревень вынуждены мотаться к узким специалистам в Пермь, платить в общественном транспорте, когда наличку полностью отменяют? Многие пенсионеры не пользуются ни картами, ни смартфонами», — отмечает пермяк Петр Ильин.