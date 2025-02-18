В Перми скидка за новостройки в январе превысила 6%

Posted 18 февраля, 16:31
Published 18 февраля, 16:31
Modified 18 февраля, 16:33
Updated 18 февраля, 16:33
В Перми в январе разница между заявленной в объявлениях ценой за квадратный метр новых квартир и фактической стоимостью сделок составила 6,1%. Об этом сообщают аналитики сервиса Яндекс Недвижимость.
В первом месяце 2025 года было заключено около 370 договоров долевого участия на приобретение недвижимости общей площадью порядка 17 тыс. квадратных метров.
Значительная часть квартир продается в рассрочку, что влияет на наполняемость эксроу-счетов и потенциальный рост ставок проектного финансирования. Каждый девелопер ищет свое решение этой экономической задачи, поэтому наравне с рассрочками мы наблюдаем и всплески акционных предложений, и более выгодные условия покупки для клиентов без заемных средств, считают в аналитики сервиса.
Значительно сильнее готовы были подвинуться в цене продавцы в Новосибирске, Волгограде, Челябинске и Екатеринбурге, где разница между ценой «квадрата» в объявлениях и в реальных сделках превышала 14%.
Наибольшее снижение цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке зафиксировано в Пермском крае. По сравнению с февралем 2024 года стоимость квадратного метра снизилась на 4,8% и составила около 82 тыс. рублей.