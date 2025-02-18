В Перми скидка за новостройки в январе превысила 6%

Значительная часть квартир продается в рассрочку, что влияет на наполняемость эксроу-счетов и потенциальный рост ставок проектного финансирования. Каждый девелопер ищет свое решение этой экономической задачи, поэтому наравне с рассрочками мы наблюдаем и всплески акционных предложений, и более выгодные условия покупки для клиентов без заемных средств, считают в аналитики сервиса.