В Перми в этом году расселят из аварийного жилья более 1,8 тысяч человек

Сегодня, 18 февраля, стало известно, что СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности в отношении Министерства строительства Пермского края и муниципальных образований. Сотрудники органов установили, что чиновники не освоили в полном объеме бюджетные деньги на расселение из аварийного жилья. Оно должно было проводиться в прошлом году в рамках региональной адресной программы.