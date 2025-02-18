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Posted 18 февраля, 15:11

Published 18 февраля, 15:11

Modified 18 февраля, 15:13

Updated 18 февраля, 15:13

В Перми в 2025 году расселят из аварийного жилья более 1,8 тысяч человек

В Перми в этом году расселят из аварийного жилья более 1,8 тысяч человек

18 февраля 2025, 15:11
Фото: администрация Перми.

В Перми в 2025 году расселят из аварийного жилья более 1,8 тысяч человек

Такие планы обнародовали власти города.

В Перми в 2025 году из аварийного жилья планируется расселить более 1,8 тысяч человек. Такими планами поделились в мэрии.

Будет расселено более 29 тыс. кв. м. аварийного жилищного фонда. Расселение аварийного жилья идет в рамках региональных и муниципальных программ.

Напомним, специально для переселения людей из аварийного фонда были построены 10-этажные муниципальные дома по адресам Маяковского 54, 57. Строительство было завершено в 2024 году.

Кроме того, в 2024 году велось активное заселение жильцов аварийных домов в новый муниципальный многоквартирный дом по улице Чайковского, 11, введённый в эксплуатацию в декабре 2023 года. Также ведется строительство ещё одного муниципального многоквартирного дома на улице Нейвинской, 3а. Завершение строительства запланировано в этом году.

Сегодня, 18 февраля, стало известно, что СУ СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности в отношении Министерства строительства Пермского края и муниципальных образований. Сотрудники органов установили, что чиновники не освоили в полном объеме бюджетные деньги на расселение из аварийного жилья. Оно должно было проводиться в прошлом году в рамках региональной адресной программы.

#Пермь#Расселение домов#Расселение ветхого и аварийного жилья#Расселение из аварийного жилья
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