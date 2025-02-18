В Перми за 2024 год убытки общественного транспорта превысили 1,5 миллиарда рублей

Доходы общественного транспорта Перми составили 5,470 млрд рублей, что на 308 млн рублей больше, чем в 2023 году. Расходы отрасли также выросли на 266 млн рублей по сравнению с прошлым годом и составили 6,966 млрд рублей. Таким образом убытки от отрасли для бюджета города превысили 1,5 млрд рублей, сообщают в мэрии.