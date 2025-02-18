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Posted 18 февраля, 11:19

Published 18 февраля, 11:19

Modified 18 февраля, 11:21

Updated 18 февраля, 11:21

В 2024 году пермский общественный транспорт принес 1,5 млрд рублей убытков

В Перми за 2024 год убытки общественного транспорта превысили 1,5 миллиарда рублей

18 февраля 2025, 11:19
Фото: properm.ru.

В 2024 году пермский общественный транспорт принес 1,5 млрд рублей убытков

Сюжет
Пермская езда
Пассажиропоток за прошедший год вырос на 7 миллионов человек.

Доходы общественного транспорта Перми составили 5,470 млрд рублей, что на 308 млн рублей больше, чем в 2023 году. Расходы отрасли также выросли на 266 млн рублей по сравнению с прошлым годом и составили 6,966 млрд рублей. Таким образом убытки от отрасли для бюджета города превысили 1,5 млрд рублей, сообщают в мэрии.

Рост доходов отрасли позволил сократить бюджетную дотацию на 68 млн рублей. Увеличение расходов связано с удорожанием топлива и комплектующих, а также запуском новых маршрутов — №31, №79 и продлением маршрута №35.

В администрации поясняют, что сейчас транспортная отрасль Перми обеспечивается за счёт билетных доходов примерно на 80%, около 20% дотируется бюджетом.

За прошедший год пассажиропоток увеличился на 7 млн. пассажиров и составил 240,8 млн. При этом, средняя стоимость поездки для жителей составляет 27,7 рублей. Так происходит за счет увеличения количества пользователей льготных и гражданских проездных до 40,2%.

Одновременно с этим снизилось количество транзакций, совершенных наличными средствами с 10% до 3%. В 2024 году продолжилось развитие системы оплаты проезда — снижена стоимость проездных для учеников 5-11 классов, началось внедрение оплаты Bluetooth.

На этот год запланировано внедрение возможности оплаты проезда через СБП без необходимости пополнения транспортной карты, системы мониторинга валидаторов для повышения надежности их работы, в новых автобусах уже увеличено количество валидаторов в салонах с 4 до 6.

На минувшей неделе пермяки жаловались на холодные автобусы и трамваи. В Роспотребнадзор региона поступают обращения по поводу некомфортных условий в салонах автобусов и трамваев.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт#Итоги
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