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Posted 18 февраля, 11:35

Published 18 февраля, 11:35

Modified 18 февраля, 11:37

Updated 18 февраля, 11:37

В общественном транспорте Перми запустят систему информирования о безбилетниках

В Перми запустят тестирование системы информирования о безбилетниках

18 февраля 2025, 11:35
Фото: properm.ru.

В общественном транспорте Перми запустят систему информирования о безбилетниках

Сюжет
Пермская езда
В салоне будет транслироваться информация о разнице между количеством вошедших и оплативших проезд.

На этой неделе на маршрутах муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс» начнётся публичное тестирование системы информирования о безбилетных пассажирах. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

В каждом транспортном средстве установлены датчики подсчёта пассажиропотока, информация с которых будет сравниваться с данными о регистрации поездок в определённом автобусе или трамвае. В салоне будет транслироваться информация о разнице между количеством вошедших и оплативших проезд. Планируется, что в будущем эта информация будет передаваться на мобильные устройства контролёров для более эффективного проведения проверок.

«Сейчас мы запускаем систему в тестовом режиме на маршрутах, обслуживаемых нашим муниципальным перевозчиком. Это позволит проверить корректность получаемых данных и провести дополнительную настройку системы в режиме реальной эксплуатации, чтобы к моменту её масштабирования на автобусы частных перевозчиков она работала максимально корректно», — отметил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.

В ноябре сообщалось, что каждый четвертый пермяк ездит в автобусах и трамваях зайцем.

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#Пермская езда#Пермь#Транспорт
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