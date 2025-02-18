В Перми запустят тестирование системы информирования о безбилетниках

В каждом транспортном средстве установлены датчики подсчёта пассажиропотока, информация с которых будет сравниваться с данными о регистрации поездок в определённом автобусе или трамвае. В салоне будет транслироваться информация о разнице между количеством вошедших и оплативших проезд. Планируется, что в будущем эта информация будет передаваться на мобильные устройства контролёров для более эффективного проведения проверок.