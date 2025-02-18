В Перми запустят тестирование системы информирования о безбилетниках

Posted 18 февраля, 11:35
Published 18 февраля, 11:35
Modified 18 февраля, 11:37
Updated 18 февраля, 11:37
На этой неделе на маршрутах муниципального перевозчика МУП «Пермгорэлектротранс» начнётся публичное тестирование системы информирования о безбилетных пассажирах. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
В каждом транспортном средстве установлены датчики подсчёта пассажиропотока, информация с которых будет сравниваться с данными о регистрации поездок в определённом автобусе или трамвае. В салоне будет транслироваться информация о разнице между количеством вошедших и оплативших проезд. Планируется, что в будущем эта информация будет передаваться на мобильные устройства контролёров для более эффективного проведения проверок.
«Сейчас мы запускаем систему в тестовом режиме на маршрутах, обслуживаемых нашим муниципальным перевозчиком. Это позволит проверить корректность получаемых данных и провести дополнительную настройку системы в режиме реальной эксплуатации, чтобы к моменту её масштабирования на автобусы частных перевозчиков она работала максимально корректно», — отметил начальник департамента транспорта Анатолий Путин.
В ноябре сообщалось, что каждый четвертый пермяк ездит в автобусах и трамваях зайцем.