В Пермский край снова съедутся сильнейшие летающие лыжники страны

За награды будут бороться и пермяки. Честь сборной Прикамья защищают 15 спортсменов. В их числе серебряный призер Олимпиады в Пекине Евгений Климов, чемпион России Владислав Мустафин, обладательница Континентального кубка FIS Ксения Каблукова. Кроме того, на трамплины выйдут их молодые коллеги: Софья Рогалева и Максим Альчиков. Вход на комплекс во все дни мероприятия свободный.