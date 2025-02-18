В Пермский край снова съедутся сильнейшие летающие лыжники страны

Posted 18 февраля, 05:00
Published 18 февраля, 05:00
Modified 18 февраля, 05:02
Updated 18 февраля, 05:02
На комплексе «Снежинка» в Чайковском на следующей неделе начнется всероссийский чемпионат по прыжкам на лыжах с трамплина. Сильнейшие спортсмены, среди которых призеры олимпийских игр, разыграют шесть комплектов медалей, сообщает Минспорта региона.
С 25 по 27 февраля лыжники будут соревноваться на трамплине К95. Первыми выступят мужчины, на следующий день — женщины, а после — смешанные команды. Затем атлеты перейдут на большой трамплин К125. 1 марта запланированы состязания в личном зачете, а 2 марта — командный старт среди мужчин.
За награды будут бороться и пермяки. Честь сборной Прикамья защищают 15 спортсменов. В их числе серебряный призер Олимпиады в Пекине Евгений Климов, чемпион России Владислав Мустафин, обладательница Континентального кубка FIS Ксения Каблукова. Кроме того, на трамплины выйдут их молодые коллеги: Софья Рогалева и Максим Альчиков. Вход на комплекс во все дни мероприятия свободный.