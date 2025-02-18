properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 05:00

Published 18 февраля, 05:00

Modified 18 февраля, 05:02

Updated 18 февраля, 05:02

В Пермский край снова съедутся сильнейшие летающие лыжники страны

В Пермский край снова съедутся сильнейшие летающие лыжники страны

18 февраля 2025, 05:00
Фото: Центр спортивной подготовки Пермского края.
Через наделю в Чайковском стартует чемпионат России по прыжкам на лыжах.

На комплексе «Снежинка» в Чайковском на следующей неделе начнется всероссийский чемпионат по прыжкам на лыжах с трамплина. Сильнейшие спортсмены, среди которых призеры олимпийских игр, разыграют шесть комплектов медалей, сообщает Минспорта региона.

С 25 по 27 февраля лыжники будут соревноваться на трамплине К95. Первыми выступят мужчины, на следующий день — женщины, а после — смешанные команды. Затем атлеты перейдут на большой трамплин К125. 1 марта запланированы состязания в личном зачете, а 2 марта — командный старт среди мужчин.

За награды будут бороться и пермяки. Честь сборной Прикамья защищают 15 спортсменов. В их числе серебряный призер Олимпиады в Пекине Евгений Климов, чемпион России Владислав Мустафин, обладательница Континентального кубка FIS Ксения Каблукова. Кроме того, на трамплины выйдут их молодые коллеги: Софья Рогалева и Максим Альчиков. Вход на комплекс во все дни мероприятия свободный.

Читайте также:
Пермякам предлагают встретить весну на лыжахИз-за «Лыжни России» в Перми изменится движение транспортаДля пермяков организуют специальные автобусы на «Лыжню России»
#Спорт#Лыжи#Олимпиада
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика