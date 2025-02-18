В Пермском крае двое похитили шантажиста и жестоко пытали его

По просьбе знакомой двое мужчин удерживали шантажиста насильно в гараже, избивали и угрожали расправой. В арсенале братьев было огнестрельное оружие, перцовые балончки, бита и даже веревка для имитации виселицы. После издевательств человека бросили одного на улице. Также опубликовали в сети фото замученного похищенного.