properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 06:06

Published 18 февраля, 06:06

Modified 18 февраля, 08:09

Updated 18 февраля, 08:09

В Пермском крае двое похитили шантажиста и жестоко пытали его

В Пермском крае двое похитили шантажиста и жестоко пытали его

18 февраля 2025, 06:06
За преступления двое лысьвенцев отправятся в колонию и заплатят 140 тыс. рублей моральной компенсации.

В Лысьве два брата похитили человека по заказу местной жительницы. Девушка пошла на крайние меры и обратилась к ним, так как стала жертвой шантажа. Ее знакомый угрожал, что расскажет мужу нелицеприятные подробности её личной жизни, сообщает пресс-служба судебных приставов.

По просьбе знакомой двое мужчин удерживали шантажиста насильно в гараже, избивали и угрожали расправой. В арсенале братьев было огнестрельное оружие, перцовые балончки, бита и даже веревка для имитации виселицы. После издевательств человека бросили одного на улице. Также опубликовали в сети фото замученного похищенного.

После случившегося мужчина долго лечился, не мог нормально спать. Историей похищенного лысьвенца занялись правоохранительные органы. В результате суд признал братьев виновными ч. 2 ст. 126 УК РФ и приговорил к исправительной колонии строгого режима.

Также один из преступников обязан выплатить потерпевшему 140 ты. рублей. Поскольку вовремя это не было сделано, взысканием задолженности занялась служба приставов. Исполнители арестовали счета должника и направили в колонию постановление об обращении взыскания на зарплату осужденного.

Читайте также:
Пермяк ответил поножовщиной на замечание из-за пивной банки и получил пять летПермяк попался на попытке дать взятку сотруднику ДПСЗа две бутылки коньяка жительница Добрянки угодила за решетку на три с лишним года
#Суд#Преступление#Лысьва
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика