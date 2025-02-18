В Пермском крае двое похитили шантажиста и жестоко пытали его

Posted 18 февраля, 06:06
Published 18 февраля, 06:06
Modified 18 февраля, 08:09
Updated 18 февраля, 08:09
В Лысьве два брата похитили человека по заказу местной жительницы. Девушка пошла на крайние меры и обратилась к ним, так как стала жертвой шантажа. Ее знакомый угрожал, что расскажет мужу нелицеприятные подробности её личной жизни, сообщает пресс-служба судебных приставов.
По просьбе знакомой двое мужчин удерживали шантажиста насильно в гараже, избивали и угрожали расправой. В арсенале братьев было огнестрельное оружие, перцовые балончки, бита и даже веревка для имитации виселицы. После издевательств человека бросили одного на улице. Также опубликовали в сети фото замученного похищенного.
После случившегося мужчина долго лечился, не мог нормально спать. Историей похищенного лысьвенца занялись правоохранительные органы. В результате суд признал братьев виновными ч. 2 ст. 126 УК РФ и приговорил к исправительной колонии строгого режима.
Также один из преступников обязан выплатить потерпевшему 140 ты. рублей. Поскольку вовремя это не было сделано, взысканием задолженности занялась служба приставов. Исполнители арестовали счета должника и направили в колонию постановление об обращении взыскания на зарплату осужденного.