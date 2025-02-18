В Пермском крае родилась первая в этом году тройня

«У прабабушек были случаи рождения двойняшек, а вот тройня — первая. Имена мальчишкам выбирали очень долго — никак не могли определиться, а вот малышке сразу — сомнений в выборе имени не было» — говорят родители, Сергей и Ксения Поповы.