В Пермском крае родилась первая в этом году тройня

Posted 18 февраля, 09:23
Published 18 февраля, 09:23
Modified 18 февраля, 09:25
Updated 18 февраля, 09:25
В Прикамье 28 января родилась первая в этом году тройня. Малыши Андрей, Артём и Амелия Поповы чувствуют себя хорошо и вчера отправились домой вместе с мамой Ксенией, пишет в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.
«У прабабушек были случаи рождения двойняшек, а вот тройня — первая. Имена мальчишкам выбирали очень долго — никак не могли определиться, а вот малышке сразу — сомнений в выборе имени не было» — говорят родители, Сергей и Ксения Поповы.
Молодые родители уже зарегистрировали малышей на сервисе «Рождение ребенка» на Госуслугах. Это поможет гораздо быстрее получить первые документы детей, а значит, оформить статус многодетной семьи и подать заявление на получение нашей региональной выплаты по рождению двойни или тройни. Семья уже получила материнский капитал.
В январе мэрия Перми назвала самые необычные имена детей, рожденных в 2024 году. Так в нашем городе родились Виссарион, Дионис, Ярополк, Хистория, Моника и Лолита.