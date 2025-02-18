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Posted 18 февраля, 09:23

Published 18 февраля, 09:23

Modified 18 февраля, 09:25

Updated 18 февраля, 09:25

В Прикамье 28 января родилась первая в этом году тройня

В Пермском крае родилась первая в этом году тройня

18 февраля 2025, 09:23
Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина.

В Прикамье 28 января родилась первая в этом году тройня

Сюжет
Дети
Вчера новорожденные и мать отправились домой из роддома.

В Прикамье 28 января родилась первая в этом году тройня. Малыши Андрей, Артём и Амелия Поповы чувствуют себя хорошо и вчера отправились домой вместе с мамой Ксенией, пишет в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин.

«У прабабушек были случаи рождения двойняшек, а вот тройня — первая. Имена мальчишкам выбирали очень долго — никак не могли определиться, а вот малышке сразу — сомнений в выборе имени не было» — говорят родители, Сергей и Ксения Поповы.

Молодые родители уже зарегистрировали малышей на сервисе «Рождение ребенка» на Госуслугах. Это поможет гораздо быстрее получить первые документы детей, а значит, оформить статус многодетной семьи и подать заявление на получение нашей региональной выплаты по рождению двойни или тройни. Семья уже получила материнский капитал.

В январе мэрия Перми назвала самые необычные имена детей, рожденных в 2024 году. Так в нашем городе родились Виссарион, Дионис, Ярополк, Хистория, Моника и Лолита.

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#Общество#Дети#Новорожденные#Новорожденный
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